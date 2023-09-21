Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Видим положительный сигнал: Польша также готова рассмотреть украинский механизм экспорта зерна

Видим положительный сигнал: Польша также готова рассмотреть украинский механизм экспорта зерна
Фото: Pexels

Не только Румыния и Болгария, несмотря на введение национальных запретов на экспорт украинского зерна, готовы рассматривать механизм совместной верификации и согласования поставок, предложенный Украиной, но и Польша.

Об этом со ссылкой на комментарий заместителя министра экономики Украины — торгового представителя Украины Тараса Качки в эфире телемарафона Єдині новини сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Он отметил, что Польша уже заявила, что готова работать над решением этой проблемы.

Сейчас смотрят

— Я верю, что до конца недели, мы сможем достичь определенного компромисса. Ведь на самом деле, как для Польши, так и для Украины важно развивать сотрудничество, торговлю, сельское хозяйство и заботиться об интересах аграриев друг друга, а не только реагировать на публичные критические замечания, — заверил Качка.

Он отметил, что фактически Украина предложила ввести механизм совместной верификации и согласования поставок четырех видов сельскохозяйственных товаров (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) в пять стран ЕС.

— В понедельник мы представили наш план контроля экспорта сельхозпродукции всем государствам-соседям. Имеем очень хороший отклик со стороны Румынии и Болгарии, которые достаточно положительно отреагировали, и не ввели национальные запреты. Другие три страны, в том числе и Польша, тоже уже дают положительные сигналы о готовности рассматривать механизм, предложенный Украиной, — пояснил Качка.

По его словам, это не решит проблему полностью, потому что это фактически будет свидетельствовать о торговле между Украиной и этими пятью странами ЕС в ручном режиме.

— Но это будет шагом вперед и отказом от запретов, которые для нас неприемлемы по форме. Украинское предложение может стать основой для решения вопроса экспорта агропродукции в пять стран ЕС, — говорит Качка.

Читайте также
Обсудили альтернативные пути поставок зерна: Зеленский встретился с лидерами ЕС, Болгарии и Румынии
Видим положительный сигнал: Польша также готова рассмотреть украинский механизм экспорта зерна

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 20.09.2023
DeepStateMap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Видим положительный сигнал: Польша также готова рассмотреть украинский механизм экспорта зерна
Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)
Документи, довідки
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Видим положительный сигнал: Польша также готова рассмотреть украинский механизм экспорта зерна
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Видим положительный сигнал: Польша также готова рассмотреть украинский механизм экспорта зерна
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Видим положительный сигнал: Польша также готова рассмотреть украинский механизм экспорта зерна
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Видим положительный сигнал: Польша также готова рассмотреть украинский механизм экспорта зерна
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь