Видим положительный сигнал: Польша также готова рассмотреть украинский механизм экспорта зерна
Не только Румыния и Болгария, несмотря на введение национальных запретов на экспорт украинского зерна, готовы рассматривать механизм совместной верификации и согласования поставок, предложенный Украиной, но и Польша.
Об этом со ссылкой на комментарий заместителя министра экономики Украины — торгового представителя Украины Тараса Качки в эфире телемарафона Єдині новини сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Он отметил, что Польша уже заявила, что готова работать над решением этой проблемы.
— Я верю, что до конца недели, мы сможем достичь определенного компромисса. Ведь на самом деле, как для Польши, так и для Украины важно развивать сотрудничество, торговлю, сельское хозяйство и заботиться об интересах аграриев друг друга, а не только реагировать на публичные критические замечания, — заверил Качка.
Он отметил, что фактически Украина предложила ввести механизм совместной верификации и согласования поставок четырех видов сельскохозяйственных товаров (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) в пять стран ЕС.
— В понедельник мы представили наш план контроля экспорта сельхозпродукции всем государствам-соседям. Имеем очень хороший отклик со стороны Румынии и Болгарии, которые достаточно положительно отреагировали, и не ввели национальные запреты. Другие три страны, в том числе и Польша, тоже уже дают положительные сигналы о готовности рассматривать механизм, предложенный Украиной, — пояснил Качка.
По его словам, это не решит проблему полностью, потому что это фактически будет свидетельствовать о торговле между Украиной и этими пятью странами ЕС в ручном режиме.
— Но это будет шагом вперед и отказом от запретов, которые для нас неприемлемы по форме. Украинское предложение может стать основой для решения вопроса экспорта агропродукции в пять стран ЕС, — говорит Качка.
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