Украинцев на этой неделе ожидает бабье лето: синоптики озвучили дату
В Карпатах уже выпал первый снег, а в ближайшие дни украинцев ожидают сильные заморозки. Несмотря на это, до конца недели в Украину еще придет “бабье лето”.
Об этом рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.
Заморозки 10 и 11 октября
С начала недели в Украину пришло похолодание. Ночью и утром 10 октября на почве в западных, Житомирской и Винницкой областях наблюдались сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый).
На остальной территории подморозило не так сильно (I уровень опасности, желтый).
В северо-восточных областях (Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской) и временно оккупированном Крыму днем 10 октября ожидается небольшой дождь. В других регионах без осадков.
Температура днем составит от +7° до +13° тепла в зависимости от региона. Теплее всего традиционно будет на Юге – до +15°.
В среду, 11 октября, осадки также не ожидаются. Однако заморозки скуют почти все регионы Украины.
– Ночью 11 октября в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), – предупредили синоптики.
В то же время в Киеве приморозит меньше: ночью 11 октября ожидаются заморозки в воздухе 0-2° (I уровень опасности, желтый).
Столбики термометров днем поднимутся до +7-14° тепла, а в южных, западных и юго-западных регионах – до 17° тепла.
Когда в Украину придет потепление
Уже в четверг, 12 октября, в Украине существенно потеплеет: ожидается повышение температуры на 4-8°.
В западных, северных, центральных и южных регионах столбики термометров поднимутся до +18 – 22°. Немного прохладнее будет на Востоке – от +13 до +19°. То есть придет настоящее “бабье лето”.
Осадков в большинстве регионов синоптики не прогнозируют.
В северных и северо-западных областях днем местами пройдет небольшой дождь. Речь идет о Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях.
Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с. Кроме того, 12 октября местами ожидаются порывы 15-20 м/с.
В пятницу, 13 октября, сохранится теплая погода. Ночью – от +7 до +14°, а днем – от +13 до +21°.
Ночью по всей Украине, днем в Карпатском регионе, южных и восточных областях местами небольшой дождь.
Недавно синоптик Наталья Диденко в одном из интервью заявляла, что с 12-13 октября “снова будет потепление, небольшое бабье лето”.
Загрузка
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко