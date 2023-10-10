Украинцев на этой неделе ожидает бабье лето: синоптики озвучили дату

В Карпатах уже выпал первый снег, а в ближайшие дни украинцев ожидают сильные заморозки. Несмотря на это, до конца недели в Украину еще придет “бабье лето”.

Об этом рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Заморозки 10 и 11 октября

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С начала недели в Украину пришло похолодание. Ночью и утром 10 октября на почве в западных, Житомирской и Винницкой областях наблюдались сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый).

На остальной территории подморозило не так сильно (I уровень опасности, желтый).

В северо-восточных областях (Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской) и временно оккупированном Крыму днем 10 октября ожидается небольшой дождь. В других регионах без осадков.

Температура днем составит от +7° до +13° тепла в зависимости от региона. Теплее всего традиционно будет на Юге – до +15°.

В среду, 11 октября, осадки также не ожидаются. Однако заморозки скуют почти все регионы Украины.

– Ночью 11 октября в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), – предупредили синоптики.

В то же время в Киеве приморозит меньше: ночью 11 октября ожидаются заморозки в воздухе 0-2° (I уровень опасности, желтый).

Столбики термометров днем поднимутся до +7-14° тепла, а в южных, западных и юго-западных регионах – до 17° тепла.

Когда в Украину придет потепление

Уже в четверг, 12 октября, в Украине существенно потеплеет: ожидается повышение температуры на 4-8°.

В западных, северных, центральных и южных регионах столбики термометров поднимутся до +18 – 22°. Немного прохладнее будет на Востоке – от +13 до +19°. То есть придет настоящее “бабье лето”.

Осадков в большинстве регионов синоптики не прогнозируют.

В северных и северо-западных областях днем местами пройдет небольшой дождь. Речь идет о Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с. Кроме того, 12 октября местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

В пятницу, 13 октября, сохранится теплая погода. Ночью – от +7 до +14°, а днем – от +13 до +21°.

Ночью по всей Украине, днем в Карпатском регионе, южных и восточных областях местами небольшой дождь.

Недавно синоптик Наталья Диденко в одном из интервью заявляла, что с 12-13 октября “снова будет потепление, небольшое бабье лето”.

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