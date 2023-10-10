Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Украинцев на этой неделе ожидает бабье лето: синоптики озвучили дату

Осінь, Київ, собака
Фото: УНИАН

В Карпатах уже выпал первый снег, а в ближайшие дни украинцев ожидают сильные заморозки. Несмотря на это, до конца недели в Украину еще придет “бабье лето”.

Об этом рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Заморозки 10 и 11 октября

Сейчас смотрят

С начала недели в Украину пришло похолодание. Ночью и утром 10 октября на почве в западных, Житомирской и Винницкой областях наблюдались сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый).

На остальной территории подморозило не так сильно (I уровень опасности, желтый).

В северо-восточных областях (Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской) и временно оккупированном Крыму днем 10 октября ожидается небольшой дождь. В других регионах без осадков.

Температура днем составит от +7° до +13° тепла в зависимости от региона. Теплее всего традиционно будет на Юге – до +15°.

Погода на 10 жовтня 2023

Фото: Укргидрометцентр

В среду, 11 октября, осадки также не ожидаются. Однако заморозки скуют почти все регионы Украины.

– Ночью 11 октября в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), – предупредили синоптики.

В то же время в Киеве приморозит меньше: ночью 11 октября ожидаются заморозки в воздухе 0-2° (I уровень опасности, желтый).

Столбики термометров днем поднимутся до +7-14° тепла, а в южных, западных и юго-западных регионах – до 17° тепла.

Когда в Украину придет потепление

Уже в четверг, 12 октября, в Украине существенно потеплеет: ожидается повышение температуры на 4-8°.

В западных, северных, центральных и южных регионах столбики термометров поднимутся до +18 – 22°. Немного прохладнее будет на Востоке – от +13 до +19°. То есть придет настоящее “бабье лето”.

Осадков в большинстве регионов синоптики не прогнозируют.

В северных и северо-западных областях днем местами пройдет небольшой дождь. Речь идет о Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с. Кроме того, 12 октября местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Погода на 12 жовтня 2023

Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 13 октября, сохранится теплая погода. Ночью – от +7 до +14°, а днем – от +13 до +21°.

Ночью по всей Украине, днем в Карпатском регионе, южных и восточных областях местами небольшой дождь.

Недавно синоптик Наталья Диденко в одном из интервью заявляла, что с 12-13 октября “снова будет потепление, небольшое бабье лето”.

Читайте также
Метеорологический рекорд: осень пришла в Киев на две недели позже климатической нормы
осінь у Києві, Київ

Источник: Укргидрометцентр, Новое время
бабине літо, осінь, Погода в Україні, Прогноз погоды, Укргідрометцентр
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Карпатах уже зима: выпал снег и 5 градусов мороза
Гора Піп Іван під снігом
Когда включат отопление в Киеве: Кличко назвал условия
Опалення
Сильные заморозки в воздухе: где и когда ждать резкого похолодания
Заморозки в Україні 10 і 11 жовтня
Метеорологический рекорд: осень пришла в Киев на две недели позже климатической нормы
осінь у Києві, Київ
Заморозки до -5 градусов: на Украину надвигается похолодание
Перші заморозки

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Украинцев на этой неделе ожидает бабье лето: синоптики озвучили дату
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Украинцев на этой неделе ожидает бабье лето: синоптики озвучили дату
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бинесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Украинцев на этой неделе ожидает бабье лето: синоптики озвучили дату
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Украинцев на этой неделе ожидает бабье лето: синоптики озвучили дату
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь