Метеорологический рекорд: осень пришла в Киев на две недели позже климатической нормы

В этом году метеорологическая осень в Киеве началась 2 октября, это более чем на две недели позже климатической нормы.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже +15 градусов и составила +13,9°C.

Как отмечают метеорологи, раньше всего метеорологическая осень в Киеве наступила в 1993 году — 25 августа, а позже всего — 15 октября в 2020 году.

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Также сообщается, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 13 мая, закончилось 1 октября и в целом продолжалось 142 дня.

Самое длинное лето было в 2012 году — 166 дней, а самым коротким в 1990 году — 88 дней.

Накануне мы рассказывали, что в ближайшие дни в Украине похолодает. В частности, в понедельник, 9 октября, ночью ожидается +1 +6, на поверхности почвы, а в Карпатах и в воздухе, заморозки от 0 до -5 градусов.

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