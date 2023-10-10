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Юлія Соколова, редакторка стрічки

На українців цього тижня очікує бабине літо: синоптики озвучили дату

Осінь, Київ, собака
Фото: УНІАН

У Карпатах уже випав перший сніг, а найближчими днями на українців очікують сильні заморозки. Попри це до кінця тижня в Україну ще завітає “бабине літо”.

Про це розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

Заморозки 10 та 11 жовтня

Зараз дивляться

Від початку тижня в Україну прийшло похолодання. Вночі та зранку 10 жовтня на поверхні ґрунту в західних, Житомирській та Вінницькій областях спостерігалися сильні заморозки 0-5°(II рівень небезпечності, помаранчевий).

На решті територій приморозило не так сильно (І рівень небезпечності, жовтий).

У північно-східних областях (Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській) та в тимчасово окупованому Криму вдень 10 жовтня очікується невеликий дощ. В інших регіонах – без опадів.

Температура вдень становитиме від +7° до +13° тепла, залежно від регіону. Найтепліше традиційно буде на Півдні – до +15°.

Погода на 10 жовтня 2023

Фото: Укргідрометцентр

У середу, 11 жовтня, опади також не очікуються. Однак заморозки скують майже усі регіони України.

– Вночі 11 жовтня в Україні, крім Закарпаття та узбережжя морів, сильні заморозки у повітрі 0-5° (II рівень небезпечності, помаранчевий), – попередили синоптики.

Водночас у Києві приморозить трохи менше: вночі 11 жовтня очікуються заморозки у повітрі 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

Стовпчики термометрів удень піднімуться до +7-14° тепла, а в південних, західних та південно-західних регіонах – до 17° тепла.

Коли до України прийде потепління

Вже у четвер, 12 жовтня, в Україні суттєво потеплішає: очікується підвищення температури одразу на 4-8°.

У західних, північних, центральних та південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +18 – 22°. Трохи прохолодніше буде на Сході – від +13 до +19°. Тобто прийде справжнє “бабине літо”.

Опадів у більшості регіонів синоптики не прогнозують.

Лише в північних та північно-західних областях вдень місцями пройде невеликий дощ. Йдеться про Львівську, Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську області.

Вітер буде північно-західним із переходом на південно-західний, 5-12 м/с. Крім того, 12 жовтня місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Погода на 12 жовтня 2023

Фото: Укргідрометцентр

У п’ятницю, 13 жовтня, збережеться тепла погода. Вночі – від +7 до +14°, а вдень – від +13 до +21°.

Вночі по всій Україні, а вдень у Карпатському регіоні, південних та східних областях місцями невеликий дощ.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко в одному з інтерв’ю заявляла, що з 12−13 жовтня “знову буде потепління, таке собі невеличке бабине літо”.

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Джерело: Укргідрометцентр, Новое время
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