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Анна Голишевская, редактор ленты

Какая ответственность за подделку документов во время военного положения — объясняет юрист

Какая ответственность за подделку документов во время военного положения — объясняет юрист
Фото: Unsplash

Во время военного положения распространены случаи подделки документов. Часто это делают с целью уклонения от призыва на военную службу или незаконного пересечения государственной границы.

В интернете можно найти множество сервисов по покупке таких документов, однако следует помнить, что все полученные таким образом документы поддельные и не дают права на тот же выезд за границу. Какая ответственность за подделку документов во время военного положения – читайте в материале.

Ответственность за подделку документов во время военного положения: что известно

Подлог временного удостоверения или заключения ВЛК подпадает под ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются штрафом до 17000 грн) или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до двух лет.

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В случае, если человек пытается использовать поддельный документ для уклонения от призыва на военную службу или пересечения границы, ответственность может наступать по ч. 4 ст. 358 УК карается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Однако юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что когда человек использует поддельный документ, то органы национальной полиции считают это фактическим соучастием. В случае, если лицо предоставляло данные и информацию о себе, и это все докажут органы, это будет певучестью в подделке документов или использовании заведомого патрульного документа.

По словам юриста, речь идет не о тех подделываемых лицах, а о тех, кто использовал эти документы.

Думаю, что в суде без их сердечного признания все это будет сложно доказать. Ведь часто такой информации обмениваются через мессенджеры. Только если личность сама признается в этой ситуации, то с этого времени можно говорить, что она была соучастником, может чисто теоретически нести какую-то ответственность за эту историю.

Кого могут привлекать к ответственности за подделку документов

Ростислав Кравец утверждает, что подделывающие документы лица будут нести ответственность за то, что они делали. Однако, что касается лиц, которые пользовались этими документами, то их будет, на мой взгляд, крайне трудно привлечь к ответственности. К примеру, махинации с ВЛК. Здесь будут нести ответственность врачи.

Также подрабатывают Дію, водительские права, загранпаспорта.

Здесь не имеет значения, в военное время эти документы подделывались или в мирное, это будет рассматриваться или как подделка документов или как использование поддельных документов. За это устанавливается уголовная ответственность (наказание зависит от обстоятельств и индивидуальных случаев).

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Военное положение, Документи, Советы
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