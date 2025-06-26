Подделывали документы: СБУ разоблачила 14 организаторов схем уклонения от мобилизации

СБУ и Национальная полиция выявили новые схемы, по которым украинцы пытались избежать мобилизации.

Организаторы действовали в разных регионах страны, предлагая фиктивные документы или нелегальный побег за границу.

8 схем в одном расследовании

В Кировоградской области задержаны гендиректор частной больницы и заместитель руководителя центра скорой помощи, которые фальсифицировали медицинские заключения о непригодности к службе, используя подлинные медицинские данные других пациентов.

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В Киевской области разоблачены заместитель комбата и его водитель. Оба продавали “тыловые” должности — за деньги они обещали перевод в подразделения, удаленные от фронта.

В Черкасской области медсестра и бывшая сотрудница врачебной комиссии продавали справки об инвалидности родственников своих клиентов, что позволяло им избежать призыва.

В Закарпатье сразу четверо “предпринимателей” организовывали побег в ЕС через лес. Подобная схема действовала и в Ивано-Франковской области, но местный житель переводил уклонистов через горы.

Во Львовской области задержали еще одного перевозчика. Он за 8 тысяч долларов предлагал трансфер в ЕС вне пунктов пропуска. Мужчину задержали с поличным — во время передачи денег.

Правоохранители провели десятки обысков. По всем фактам открыты уголовные производства. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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