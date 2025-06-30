Під час воєнного стану поширеними стали випадки підробки документів. Часто це роблять з метою ухилення від призову на військову службу або незаконного перетину державного кордону.

В інтернеті можна знайти безліч сервісів з купівлі таких документів, проте варто памʼятати, що всі отримані таким чином документи є підробленими. Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану – читайте в матеріалі.

Відповідальність за підробку документів під час воєнного стану: що відомо

Підробка тимчасового посвідчення або висновку ВЛК підпадають під ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом до 17 000 грн, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Зараз дивляться

Якщо людина намагається використати підроблений документ задля ухилення від призову на військову службу або перетину кордону, відповідальність може наставати за ч. 4 ст. 358 КК, що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Коли людина використовує підроблений документ, то органи національної поліції вважають це фактичною співучастю. Якщо особа надавала дані та інформацію про себе, і це все доведуть органи, то це буде співучістю у підробленні документів або використання завідомо підробленого документа. Йдеться не про тих осіб, які підроблювали, а про тих, які використовували ці документи.

В суді без їхнього сердечного зізнання все це буде важко довести. Адже часто такою інформацією обмінюються через месенджери. Тільки якщо особа сама зізнається в цій ситуації, тоді можна говорити, що вона була співучасником і може суто теоретично нести якусь відповідальність за цю історію.

Кого саме можуть притягувати до відповідальності за підробку документів

Особи, які підробляли документи, будуть нести відповідальність за те, що вони робили. Однак що стосується осіб, які користувалися цими документами, то їх буде вкрай важко притягнути до відповідальності.

Не має значення, у воєнний час ці документи підроблялися чи у мирний — це буде розглядатися або як підробка документів, або як використання підроблених документів. За це встановлюють кримінальну відповідальність (покарання залежить від обставин та індивідуальних випадків).

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