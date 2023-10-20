Как украинцам продлить временную защиту в Германии – три простых шага
Из-за войны многие украинцы выехали за границу, в частности, и в Германию. Там им была предоставлена временная защита. Этот статус в стране будет действовать до 4 марта 2024 года, однако его можно пролонгировать. Как подать заявку на продление временной защиты для украинцев в Германии — читайте в нашем материале.
Как продлить временную защиту в Германии
На Сервисном портале Берлина информируют, что, возможно, разрешение на пребывание в Германии украинцам будет продлено без посещения ведомства по делам иностранцев. Нужно только подать заявку онлайн.
— Если у вас есть такое разрешение на пребывание, вы можете подать онлайн-заявку на его продление. Ваша временная защита будет пролонгирована, даже если срок ее действия истек, — говорится на сайте.
Алгоритм действий по продлению временной защиты в Германии состоит из трех простых шагов.
Шаг 1. Подача заявки
Первый шаг заключается в подаче соответствующей заявки на сайте. После этого украинцу придет документ о подтверждении отправки им соответствующего запроса. Документ будет в формате PDF и зафиксирует законность нахождения украинца на территории Германии и после окончания предыдущей даты. Кроме того, разрешение на трудоустройство также будет оставаться в силе.
— Вы получите документ PDF в качестве подтверждения о подаче заявления. Он свидетельствует о легитимности пребывания на территории Германии после завершения предыдущей даты. Действующим остается и ваше разрешение на трудоустройство, — сообщают на сайте.
Этот документ нужно сохранить, а также, по возможности, распечатать его.
Шаг 2. Ожидание приглашения на собеседование
В случае подачи заявки онлайн до 4 марта 2024 года, человеку поступит информация о его дальнейших действиях. Также украинца могут пригласить на собеседование в Земельное ведомство по вопросам иммиграции.
Иногда разрешение на пребывание в Германии может быть продлено автоматически. Однако придется подождать, ведь в стране находится очень много беженцев из Украины.
Шаг 3. Собеседование
В случае получения приглашения на собеседование, нужно будет прибыть в соответствующее ведомство.
— Если вы подали онлайн-заявку на продление разрешения на пребывание, вы в случае необходимости получите по электронной почте приглашение на встречу для собеседования в земельном ведомстве по вопросам иммиграции (LEA). Без приглашения такое собеседование не проводится, — сообщают на сайте.
С собой нужно взять приглашение на встречу в распечатанном или сохраненном на смартфоне виде. Не забудьте и обо всех других необходимых документах.
Какие документы нужно взять с собой
На собеседование для продления временной защиты в Германии с собой, кроме соответствующего приглашения нужно взять паспорт или документ, который его заменяет, а также одну актуальную биометрическую фотографию. Ее размер должен соответствовать формату 35 мм на 45 мм.
Снимок нужно сделать в анфас с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, взгляд должен быть направлен в камеру. Кроме того, допускается только светлый задний фон.
Сборы
За продление разрешения на пребывание в Германии украинцам не нужно платить никаких сборов.
Если должен быть выдан проездной документ, то его стоимость зависит от возраста:
- после достижения 24 лет — 60 евро;
- до достижения 24 лет — 38 евро;
- для детей до 12 лет — 14 евро.
Приблизительный срок обработки
Как только появится информация о продлении разрешения на временную защиту в Германии, соответствующее ведомство проинформирует человека. Также статус может быть продлен автоматически, или украинец получит приглашение на собеседование в земельное ведомство по вопросам иммиграции.
Срок выдачи нового электронного разрешения на пребывание длится 5-6 недель после собеседования.
К слову, ранее Факты ICTV объясняли, в чем разница между статусом беженца и временной защитой ЕС.
Загрузка