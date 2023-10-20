Як українцям продовжити тимчасовий захист у Німеччині – три простих кроки

Через війну багато українців виїхали за кордон, зокрема й до Німеччини. Там їм було надано тимчасовий захист. Цей статус у країні діятиме до 4 березня 2024 року, проте його можна пролонгувати. Як подати заявку на продовження тимчасового захисту для українців у Німеччині – читайте у нашому матеріалі.

Як продовжити тимчасовий захист у Німеччині

На Сервісному порталі Берліна інформують, що, можливо, дозвіл на перебування у Німеччині українцям буде продовжено без відвідування відомства у справах іноземців. Потрібно лише подати заявку онлайн.

– Якщо у вас є такий дозвіл на перебування, ви можете подати онлайн-заявку на його продовження. Ваш тимчасовий захист буде пролонговано, навіть якщо термін його дії сплив, – йдеться на сайті.

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Алгоритм дій щодо продовження тимчасового захисту у Німеччині складається з трьох простих кроків.

Крок 1. Подавання заявки

Перший крок полягає у подачі відповідної заявки на сайті. Після цього українцеві надійде документ щодо підтвердження відправки ним відповідного запиту. Документ буде у форматі PDF і засвідчуватиме законність знаходження на території Німеччини й після завершення попередньої дати. Крім того, дозвіл на працевлаштування також залишатиметься чинним.

– Ви отримаєте документ PDF як підтвердження про подання заяви. Він засвідчує, що ваше перебування на території Німеччини залишається легітимним і після завершення попередньої дати. Чинним залишається й ваш дозвіл на працевлаштування, – повідомляють на сайті.

Цей документ потрібно зберегти, а також, за можливості, роздрукувати його.

Крок 2. Очікування запрошення на співбесіду

У разі подання заявки онлайн до 4 березня 2024 року, людині надійде інформація щодо її подальших дій. Також українця можуть запросити на співбесіду в Земельне відомство з питань імміграції.

Іноді дозвіл на перебування у Німеччині може бути продовжений автоматично. Однак доведеться почекати, адже у країні нині дуже багато біженців з України.

Крок 3. Співбесіда

Після отримання запрошення на співбесіду, потрібно буде прибути до відповідного відомства.

– Якщо ви подали онлайн-заявку на продовження дозволу на перебування, ви у разі потреби отримаєте електронною поштою запрошення на зустріч для співбесіди в земельному відомстві з питань імміграції (LEA). Без запрошення така співбесіда не проводиться, – повідомляють на сайті.

Із собою потрібно взяти запрошення на зустріч у роздрукованому або збереженому на смартфоні вигляді. Не забудьте і про усі інші необхідні документи.

Які документи потрібно взяти із собою

На співбесіду для продовження тимчасового захисту у Німеччині з собою, окрім відповідного запрошення, потрібно взяти дійсний паспорт або документ, що його замінює, а також одну актуальну біометричну фотографію.

Її розмір повинен відповідати формату 35 мм на 45 мм. Знімок потрібно зробити в анфас з нейтральним виразом обличчя і закритим ротом, погляд має бути направлений у камеру. Крім того, допускається лише світле заднє тло.

Збори

За продовження дозволу на перебування у Німеччині українцям не потрібно сплачувати жодних зборів.

Якщо повинен бути виданий проїзний документ, то його вартість залежить від віку:

після досягнення 24 років – 60 євро;

до досягнення 24 років – 38 євро;

для дітей до 12 років – 14 євро.

Приблизний термін опрацювання

Щойно з’явиться інформація щодо продовження дозволу на тимчасовий захист у Німеччині, відповідне відомство проінформує людину. Також статус може бути продовжений автоматично або українець отримає запрошення на співбесіду до земельного відомства з питань імміграції.

Термін видачі нового електронного дозволу на перебування триває 5-6 тижнів після співбесіди.

До речі, раніше Факти ICTV пояснювали, у чому різниця між статусом біженця й тимчасовим захистом ЄС.

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