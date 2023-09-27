Статус беженца и временная защита ЕС: в ГМС объяснили, в чем разница
В настоящее время за границей от войны спасаются около 8 млн украинцев.
Таковы данные Агентства ООН по делам беженцев.
К слову, глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко считает эти цифры несколько завышенными.
Не согласна руководительница ГМС также с тем, что в ООН этих украинцев называют беженцами.
– Мы таких украинцев считаем не беженцами, а людьми, вынужденно выехавшими из Украины, – подчеркнула в интервью Цензор.НЕТ Наталья Науменко.
Руководитель ГМС Украины добавляет: коллеги из миграционных служб других стран поддерживают ее просьбу не считать таких граждан беженцами и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания.
По словам Натальи Науменко, почти все граждане, вынужденно выехавшие из Украины, имеют статус временной защиты в странах, где они находятся.
В чем заключается разница между статусом беженца и временной защитой в Европе, читайте в пояснении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины и Ассоциации юристок Украины ЮрФем.
Статус беженца
Согласно Дублинской конвенции, статус беженца предоставляется в первой стране, границу которой человек пересек, убегая от войны.
– Его могут получить граждане Украины, покинувшие территорию Украины в результате войны, а также лица, легально проживавшие на территории Украины, но имеющие гражданство других стран. Лица без гражданства также могут запросить статус беженца, – сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Статус беженца предоставляет следующие гарантии: право на проживание в лагере беженцев, медицинскую помощь, образование для детей, ежемесячное пособие, доступ к рынку труда.
Ограничения:
- невозможность покинуть принимающую страну до момента получения статуса;
- невозможность вернуться в Украину после получения статуса;
- лишение личных документов (выдается вид на жительство);
- невозможность трудоустроиться до момента получения статуса, а также в случае отказа в предоставлении такого статуса.
Временная защита в Европе
4 марта 2022 года начала действовать Директива временной защиты Европейского Союза, которая гарантирует немедленную защиту в ЕС для лиц, бегущих от войны.
Получить временную защиту могут:
- Граждане Украины, которые проживали в стране включительно до 24 февраля, и были вынуждены ее покинуть в результате войны.
- Лица, получившие политическое убежище в Украине.
- Граждане других стран, легально находившиеся на территории Украины.
- Лица без гражданства.
Этот статус предоставляет следующие гарантии: право на образование, медицинское страхование, право на постоянное проживание сроком на 1 год с возможным продлением до 3 лет, доступ к рынку труда, социальная помощь.
В Центре противодействия дезинформации предостерегают: не спешите со своим решением, поскольку у вас есть как минимум неделя для того, чтобы зарегистрироваться.
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