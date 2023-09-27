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Валентина Чорна, редактор ленты

Статус беженца и временная защита ЕС: в ГМС объяснили, в чем разница

прийом біженців
Фото: Depositphotos

В настоящее время за границей от войны спасаются около 8 млн украинцев.

Таковы данные Агентства ООН по делам беженцев.

К слову, глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко считает эти цифры несколько завышенными.

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Не согласна руководительница ГМС также с тем, что в ООН этих украинцев называют беженцами.

– Мы таких украинцев считаем не беженцами, а людьми, вынужденно выехавшими из Украины, – подчеркнула в интервью Цензор.НЕТ Наталья Науменко.

Руководитель ГМС Украины добавляет: коллеги из миграционных служб других стран поддерживают ее просьбу не считать таких граждан беженцами и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания.

По словам Натальи Науменко, почти все граждане, вынужденно выехавшие из Украины, имеют статус временной защиты в странах, где они находятся.

В чем заключается разница между статусом беженца и временной защитой в Европе, читайте в пояснении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины и Ассоциации юристок Украины ЮрФем.

Статус беженца

Согласно Дублинской конвенции, статус беженца предоставляется в первой стране, границу которой человек пересек, убегая от войны.

– Его могут получить граждане Украины, покинувшие территорию Украины в результате войны, а также лица, легально проживавшие на территории Украины, но имеющие гражданство других стран. Лица без гражданства также могут запросить статус беженца, – сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Статус беженца предоставляет следующие гарантии: право на проживание в лагере беженцев, медицинскую помощь, образование для детей, ежемесячное пособие, доступ к рынку труда.

Ограничения:

  • невозможность покинуть принимающую страну до момента получения статуса;
  • невозможность вернуться в Украину после получения статуса;
  • лишение личных документов (выдается вид на жительство);
  • невозможность трудоустроиться до момента получения статуса, а также в случае отказа в предоставлении такого статуса.
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Временная защита в Европе

4 марта 2022 года начала действовать Директива временной защиты Европейского Союза, которая гарантирует немедленную защиту в ЕС для лиц, бегущих от войны.

Получить временную защиту могут:

  • Граждане Украины, которые проживали в стране включительно до 24 февраля, и были вынуждены ее покинуть в результате войны.
  • Лица, получившие политическое убежище в Украине.
  • Граждане других стран, легально находившиеся на территории Украины.
  • Лица без гражданства.

Этот статус предоставляет следующие гарантии: право на образование, медицинское страхование, право на постоянное проживание сроком на 1 год с возможным продлением до 3 лет, доступ к рынку труда, социальная помощь.

В Центре противодействия дезинформации предостерегают: не спешите со своим решением, поскольку у вас есть как минимум неделя для того, чтобы зарегистрироваться.

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Источник: ЦензорНЕТ
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