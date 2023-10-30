Через месяц-два запустим смарт-мобилизацию на операторов дронов — Федоров
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют запустить смарт-мобилизацию, которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться.
В интервью РБК-Украина он сказал, что подобный пилот планируется к запуску “через месяц-два”.
– Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться, – пояснил министр.
Федоров отметил, если гражданин оставит заявку и пройдет обучение, точно сможет попасть в роту ударных дронов и на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.
– Это очень важно для коммуникации между государством и украинцами о справедливости, о честности и о соблюдении правил, – сказал он.
После запуска нововведения можно будет увидеть, сколько украинцев будут мобилизоваться самостоятельно, как они будут проходить отбор, и как они после этого будут служить, насколько будут мотивированы, добавил он.
– Потому что есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь – это самое главное, и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю, – пояснил Федоров.
Что предусматривает смарт-мобилизация:
- не нужно идти в военкомат;
- надо пройти онлайн-тест;
- ты приходишь в нормальное помещение к рекрутеру, тебе объясняют еще раз, где ты можешь служить;
- если ты подходишь, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты с поля боя, которые управляют дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя.
Глава Минцифры предполагает, что тогда может быть “другое качество мотивации” граждан для службы в армии.
Напомним, ранее Федоров рассказывал, что в 2023 году Украина планировала делать перепись населения онлайн, в сотрудничестве с компанией Apple.
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