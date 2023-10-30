Через месяц-два запустим смарт-мобилизацию на операторов дронов — Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют запустить смарт-мобилизацию, которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться.

В интервью РБК-Украина он сказал, что подобный пилот планируется к запуску “через месяц-два”.

– Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться, – пояснил министр.

Федоров отметил, если гражданин оставит заявку и пройдет обучение, точно сможет попасть в роту ударных дронов и на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.

Сейчас смотрят

– Это очень важно для коммуникации между государством и украинцами о справедливости, о честности и о соблюдении правил, – сказал он.

После запуска нововведения можно будет увидеть, сколько украинцев будут мобилизоваться самостоятельно, как они будут проходить отбор, и как они после этого будут служить, насколько будут мотивированы, добавил он.

– Потому что есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь – это самое главное, и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю, – пояснил Федоров.

Что предусматривает смарт-мобилизация:

не нужно идти в военкомат;

надо пройти онлайн-тест;

ты приходишь в нормальное помещение к рекрутеру, тебе объясняют еще раз, где ты можешь служить;

если ты подходишь, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты с поля боя, которые управляют дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя.

Глава Минцифры предполагает, что тогда может быть “другое качество мотивации” граждан для службы в армии.

Напомним, ранее Федоров рассказывал, что в 2023 году Украина планировала делать перепись населения онлайн, в сотрудничестве с компанией Apple.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.