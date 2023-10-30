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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

За місяць-два запустимо смартмобілізацію на операторів дронів – Федоров

Михайло Федоров
Фото: УНІАН

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в Україні планують запустити смартмобілізацію, яка дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись.

В інтерв’ю РБК-Україна він сказав, що подібний пілот планується до запуску “через місяць-два”.

– Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов’язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися, – пояснив міністр.

Федоров зазначив, якщо громадянин залишить заявку і пройде навчання, точно зможе потрапити у роту ударних дронів і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.

Зараз дивляться

– Це дуже важливо для комунікації між державою та українцями про справедливість, про чесність і про дотримання правил, – сказав він.

Після запуску нововведення можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір, та як вони після цього будуть служити, наскільки будуть мотивовані, додав він.

– Тому що є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або займати інші посади. Але вони хочуть розуміти: мною керує фахова людина, коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поруч буде броньована техніка, мій керівник буде дбати про моє життя і в нього точна якісна ситуаційна обізнаність, для нього моє життя – це найголовніше, і він буде про нього дбати, і в мене буде довіра до цього керівника, – пояснив Федоров.

Що передбачає смартмобілізація:

  • не потрібно йти у військомат;
  • треба пройти онлайн-тест;
  • ти приходиш у нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити;
  • якщо ти підходиш, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою.

Глава Мінцифри припускає, що тоді може бути “інша якість мотивації” громадян для служби в армії.

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Нагадаємо, раніше Федоров розповідав, що у 2023 році Україна планувала робити перепис населення онлайн, у співпраці з компанією Apple.

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ЗСУ, Мінцифри, Михайло Федоров, мобілізація, Українська армія
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