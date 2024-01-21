Там проходной двор: Игнат рассказал о ситуации с ПВО на территории России

Российская противовоздушная оборона сосредоточена возле фронта в Украине и во временно оккупированном Крыму, однако не на самой территории РФ – там “проходной двор”.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинским журналистам.

Какая ПВО в России

По его словам, более защищены системами ПВО Москва, Санкт-Петербург и бункеры российского диктатора Владимира Путина.

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— ПВО российское прореживается. То, что они линию соприкосновения им насытили, — 100%, Крым насыщен — 200%. Но остальная российская территория не так уж и насыщена ПВО. Там вообще “проходной двор”. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены, — сказал Игнат.

Однако спикер Воздушных сил отметил, что дроны украинского производства долетают до российской Москвы, Питера или любых нефтебаз. По его мнению, это очень хороший знак, потому что россияне больше чувствуют горький привкус войны.

— Они чувствуют все более горький привкус войны. Россияне думали, что “СВО идет по плану”, а война их не коснется. Теперь касается всех. Это получали мы, к сожалению, в течение этих двух лет — пожары, разрушения и смерти. Теперь получат они, — подчеркнул спикер ВС ВСУ.

Источник : Фокус

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