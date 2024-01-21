Не лише F-16: Ігнат пояснив, яка зброя здатна змінити хід війни в Україні

Україні необхідні певні технології, щоб кардинально змінити перебіг бойових дій і закінчити повномасштабну війну. У цьому допоможе високотехнологічне далекобійне озброєння.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Україна не може воювати з армією, яка обходить кількісно та технологічно.

Яка зброя здатна змінити хід війни

За словами Ігната, окрім багатофункціональних винищувачів F-16, Україні потрібна далекобійна зброя.

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– Нам потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну. Це високотехнологічна далекобійна зброя. Наприклад, ATACMS. Чекаємо на рішення німецького уряду про Taurus. Є StormShadow, тому треба, щоб до британських та французьких ракет доєдналися німецькі, – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що Україні потрібно мати більшу кількість озброєння, щоб атакувати ворога ще ефективніше. Це стане серйозною допомогою Сухопутним військам ЗСУ.

– Ми розуміємо, в яких умовах зараз воюють на фронті. Якщо тут погода за вікном в тилових регіонах погана, то там умови стають непростими. Стріляє артилерія, авіація, над головою дрони. Це надзвичайно важка праця, – звернув увагу речник ПС ЗСУ.

Джерело : Фокус

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