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Анна Голишевская, редактор ленты

Автоматическое получение УБД: как получить – объясняет юрист

Автоматическое получение УБД: как получить – объясняет юрист
Фото: Генштаб ВСУ

16 января Верховная Рада приняла закон №10062, предусматривающий автоматическое получение удостоверения участника боевых действий (УБД) и создание единого электронного реестра военнообязанных. Что известно об автоматическом получении УБД – читайте в материале.

Автоматическое получение УБД: что известно

По словам адвоката Александра Жовтана, этот законопроект значительно ускорит и улучшит процедуру получения статуса УБД. То есть, военнослужащие смогут получить статус участника боевых действий до 7 рабочих дней. Поэтому с вступлением закона в силу, защитники смогут подавать заявки для получения статуса УБД в электронной форме, а не только в письменной, как это пока происходит сейчас в Украине.

Основанием для получения УБД станет боевой приказ командира о направлении в зону боевых действий и выполнении боевого задания. Командир в свою очередь должен подать этот приказ в единый государственный реестр ветеранов войны.

После этого будет оформляться электронная карточка участника боевых действий. Такая карта будет содержать уникальный qr-код или штрих-код, который будет автоматически отправляться самому военнослужащему и членам его семьи. Это означает, что он уже на данный момент будет иметь статус участника боевых действий и пользоваться всеми предоставляемыми им льготами.

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Кто может подать заявку на автоматическое получение УБД

Подавать заявки на получение УБД смогут не только военные, но и погибшие семьи военных, которые пропали без вести, умерли в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в АТО/ООС или во время обороны Украины от полномасштабной российской агрессии.

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