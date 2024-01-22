Автоматичне отримання УБД: як отримати – пояснює юрист

16 січня Верховна Рада прийняла закон №10062, який передбачає автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій (УБД) та створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних. Що відомо про автоматичне отримання УБД – читайте у матеріалі.

Автоматичне отримання УБД: що відомо

За словами адвоката Олександра Жовтана, цей законопроект значно пришвидшить та покращить процедуру отримання статусу УБД. Тобто військовослужбовці зможуть отримати статус учасника бойових дій до 7 робочих днів. Тому з набуттям законом чинності, захисники зможуть подавати заявки для отримання статусу УБД в електронній формі, а не тільки у письмовій, як це поки що відбувається в Україні.

Підставою для отримання УБД буде бойовий наказ командира про направлення в зону бойових дій та виконання бойового завдання. Командир своєю чергою повинен подати цей наказ до єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Після цього буде оформлятись електронно-особова картка учасника бойових дій. Така картка буде містити унікальний qr-код або штрих-код, який буде автоматично надсилатись самому військовослужбовцю та членам його сім’ї. Це означає, що він вже на цей момент буде мати статус учасника бойових дій та користуватись всіма пільгами, які він надає.

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Хто може подати заявку на автоматичне отримання УБД

Подавати заявки на отримання УБД зможуть не тільки військові, але й члени сімей військових, які загинули, зникли безвісти, померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих в АТО/ООС або під час оборони України від повномасштабної російської агресії.

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