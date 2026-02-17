Участниками боевых действий являются лица, в соответствии со статьей 5 закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе соединений, воинских подразделений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины.

Статус УБД предоставляется военнослужащим, которые принимали непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии. Получить статус УБД могут кадровые военные и добровольцы. Участники боевых действий могут быть награждены специальной медалью.

Что такое медаль УБД, кто может ее получить и какие льготы предоставляет награда – читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Медаль УБД: что это и кто может получить

Нагрудный знак Ветеран войны вручается лицам, имеющим статус ветерана войны, согласно закону Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. Он может быть четырех видов, в соответствии с категориями ветеранов, установленных законом.

Нагрудный знак Ветеран войны делится на:

Ветеран войны – участник боевых действий;

участник боевых действий; Ветеран войны – лицо с инвалидностью;

лицо с инвалидностью; Ветеран войны – участник войны;

участник войны; Ветеран войны – особые заслуги.

Согласно постановлению №302 от 12 мая 1994 года О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны медаль Ветеран войны – участник боевых действий является приложением к удостоверению УБД и не считается отдельной наградой.

Медаль Ветеран войны – участник боевых действий изготавливается из специального сплава и покрывается позолотой. В центре медали расположен монумент Родина-Мать. В верхней части медали надпись Ветеран войны, снизу – лавровая и калиновая веточки, которые расходятся по краям знака. На обратной стороне награды нанесена надпись – Участник боевых действий.

Медаль Ветеран войны – участник боевых действий носят на правой стороне груди. При ношении с другими наградами, размещается выше от них.

Какие льготы предоставляет медаль УБД 2026

Медаль Участника боевых действий — это нагрудный знак, который выдается вместе с удостоверением и присвоением статуса УБД. Сама медаль льгот не дает, а является дополнением к статусу участника боевых действий.

В 2026 году наличие статуса УБД дает право на льготы (подробнее по ссылке).

Юристы Безоплатной правовой помощи отмечают, что, согласно закону Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты для УБД предусмотрено следующее:

Льготы на коммунальные услуги; Медицинские льготы; Льготы на проезд.

Также участники боевых действий могут получить пособие по временной нетрудоспособности, внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу, право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы на 14 календарных дней.

Государство также обеспечивает детей УБД государственной поддержкой для получения профессионального предвысшего, высшего и профессионального образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.