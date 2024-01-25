Орендар не платить за квартиру – адвокат розповів, як варто діяти

Іноді складаються ситуації, коли людина не сплачує орендну плату за проживання у квартирі чи будинку. Ба більше, окрім боргу, власники житла можуть зіткнутися з тим, що просто фізично не можуть виселити наймача з приміщення.

У таких випадках, коли людська совість мовчить, варто звертатися до букви закону, а саме до ч. 3 ст. 815 ЦК України:

наймач зобов’язаний своєчасно вносити плату за найм житла;

наймач зобов’язаний самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму.

Згідно з підпунктом 1 ч.2 ст. 825 ЦК України, договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі невнесення наймачем плати за найм житла за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковому наймі – понад два рази.

Зараз дивляться

– Тому у разі несплати орендної плати, орендодавець може розірвати договір оренди, але виселити орендаря можна лише на підставі рішення суду, – переконує адвокат Роман Сацик.

Наймач не сплачує орендну плату та відмовляється виселятися: куди звертатися

– Якщо проблему не було вирішено між орендодавцем та орендарем, то орендодавець може звернутися до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості за договором оренди нерухомого майна, або ж подати позовну заяву про виселення з квартири без надання іншого житлового приміщення. Такі позовні заяви подаються до суду за місцезнаходженням нерухомого майна, – зазначає адвокат.

Які документи знадобляться для примусового виселення

Необхідні документи:

квитанція про сплату судового збору;

паспорт, ідентифікаційний код позивача;

документ, що підтверджує право власності на квартиру;

договір оренду (найму) житлового приміщення (за наявності);

документи, що можуть підтвердити лише часткову сплату орендної плати (чеки, квитанції та інше).

– Спочатку наймачу необхідно вручити або направити вимогу про сплату орендної плати чи виселення з квартири. У разі отримання відмови від наймача звільнити квартиру, наймодавець має право звернутися з позовною заявою до суду про усунення перешкод у користуванні квартирою (будинком) шляхом виселення відповідачів, – розповідає Сацик.

За його словами, після отримання позитивного рішення необхідно звернутись до виконавчої служби.

Статтею 66 Закону України Про виконавче провадження передбачено, що державний виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, визначеного частиною шостою статті 26 цього Закону, перевіряє виконання боржником рішення про його виселення.

– У разі невиконання боржником рішення про його виселення самостійно, державний виконавець виконує його примусово. Примусове виселення здійснюється у присутності понятих за участю працівників поліції, – зазначає адвокат.

За його словами, якщо виконання рішення здійснюється за відсутності боржника, державний виконавець зобов’язаний провести опис майна.

Описане майно передається для відповідального зберігання стягувачу або іншій особі, визначеній державним виконавцем.

Що робити, якщо оренда квартири проходила без договору

Адвокат зазначає, що законодавством України не передбачено оренду без відповідного документа. Тобто права та обов’язки сторін не можна вважати законними.

– У такому разі у наймача немає права на проживання у квартирі, тому можна звернутися до правоохоронних органів із заявою, про те, що квартиру зайняли треті особи. Але водночас необхідно враховувати, що такими діями ви можете тільки захистити свою власність, а не виселити орендаторів (наймачів), – переконує Роман Сацик.

За його словами, важливо пам’ятати, що коли договір оренди відсутній, то і законних підстав вимагати плату за оренду немає.

– Якщо договір є – то, звісно, податки необхідно платити. Однак більшість цього не робить. Але необхідно бути обізнаним про наслідки. Так, без сплати податків оренда нерухомості розцінюється як правопорушення, і може спричинити кримінальну відповідальність у вигляді штрафу за статтею 212 КК Ухилення від сплати податків і зборів, – наголошує адвокат.

Якщо сума податків, які не сплатив орендодавець, перевищить 51 тис. грн, то йому загрожує штраф у розмірі від 5 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно від 85 до 170 тис. грн.

Джерело: Адвокатське бюро Романа Сацика

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