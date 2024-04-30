Сейчас в Украине из-за полномасштабной агрессии РФ действует военное положение, на период которого могут ограничиваться некоторые права и свободы граждан. Многих интересует, имеет ли право полиция проверять телефон во время военного положения. На этот вопрос Фактам ICTV ответили управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Александр Курявый и Никита Муренко.

Имеет ли право полиция проверять телефон

В целом предоставление полиции мобильного телефона на проверку — добровольное дело, в противном случае это происходит только по соответствующему решению суда. Поэтому отбирание, требование паролей, запугивание являются противоправными действиями со стороны правоохранительных органов. Однако в случае отказа человека показывать средство связи, его могут на три часа забрать в участок. Если за это время не будет найдено законных оснований дальнейшего удержания – особу отпустят.

Но с введением военного положения некоторые конституционные права человека были ограничены, например, те, которые регламентированы статьей 31. И речь идет о гарантировании тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

— Указом президента Украины №64/2022 введено военное положение в Украине, в котором отдельно прописано, что в связи с этим временно, на период действия правового режима соответствующего положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, — отмечают юристы.

Кроме того, постановлением Кабмина от 29 декабря 2021 года №1456 утверждено, что право на проверку документов, осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время военного положения дается Нацполиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбе, ГМС, Гостаможслужбе и Вооруженным силам.

— Также статьей 1142 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. Таким образом, в случае подозрения, что человек на соответствующих устройствах хранит данные о запрещенных объектов, уполномоченное лицо может проверить телефон на наличие на нем таких фото и видео, — говорят управляющие партнеры юридической компании.

Также следует отметить, что вопрос о проверки личных переписок во время военного положения не урегулирован законом, однако в этот период такие действия могут проводиться в случае подозрения человека в уголовном преступлении.

— Однако, при осмотре допустима только поверхностная проверка — визуальный осмотр человека и его вещей. Полноценная проверка возможна, если есть достаточные основания подозревать, что вы имеете при себе вещи, оборот которых запрещен либо ограничен, либо которые представляют угрозу жизни или здоровью, либо, в соответствии со статьей 1142 Уголовного кодекса Украины, есть подозрения, что вы осуществляли распространение или сбор информации о перемещении оружия, Вооруженных сил Украины или военных формирований, — сообщают адвокаты.

Как может проводиться проверка Нацполицией

Отдельно Законом Украины О Национальной полиции, а именно статьей 34, определено, что поверхностная проверка как превентивная мера предусматривает визуальный осмотр лица или транспортного средства. То есть, полицейский может специальным прибором или рукой провести по поверхности одежды человека и визуально осмотреть авто. Также в статье сказано, что во время такого осмотра человек должен самостоятельно показать полицейскому содержание личных вещей или транспортного средства.

То есть, пока вопрос проверки телефонов во время военного положения четко не урегулирован законодательством Украины. При поверхностном осмотре вещей вы должны самостоятельно показывать их правоохранителям. В частности, передача телефона в руки полицейскому и безосновательный осмотр им устройства не предусмотрены. Но если во время проверки выявлены признаки уголовного или административного правонарушения — вас могут задержать, изъять вещи и полностью осмотреть их.

