Наразі в Україні через повномасштабну агресію РФ діє воєнний стан, на період якого можуть обмежуватися деякі права та свободи громадян. Багатьох цікавить, чи має право поліція перевіряти телефон під час воєнного стану. На це питання Фактам ICTV відповіли керуючі партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Олександр Курявий та Нікіта Муренко.

Чи має право поліція перевіряти телефон

Загалом надання поліції мобільного телефону на перевірку – добровільна справа, в інших випадках це відбувається лише за відповідного рішення суду. Тож відбирання, вимагання надання паролів, залякування є протиправними діями з боку правоохоронних органів. Однак у разі відмови людини показувати засіб зв’язку, її можуть на три години запроторити до відділку. Якщо за цей час не буде знайдено законних підстав для подальшого утримання, особу відпустять.

Але із запровадженням воєнного стану деякі конституційні права людини були обмежені, зокрема ті, що регламентовані статтею 31. Там ідеться про гарантування таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

– Указом президента України №64/2022 запроваджено воєнний стан в Україні, та окремо зазначено, що у зв’язку з цим тимчасово, на період дії правового режиму такого стану можуть обмежуватися конституційні права та свободи людини, громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції України, – зазначають юристи.

Крім того, постановою Кабміну від 29 грудня 2021 року №1456 затверджено, що право на перевірку документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час воєнного стану надається Нацполіції, СБУ, Національній гвардії, Держприкордонслужбі, ДМС, Держмитслужбі та Збройним силам.

– Крім того, статтею 1142 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Отже, у разі підозри, що людина на відповідних пристроях зберігає дані про заборонені об’єкти, уповноважена особа може перевірити телефон на наявність на ньому таких фото та відео, – говорять керуючі партнери юридичної компанії.

Також слід зазначити, що питання щодо перевірки особистих листувань під час воєнного стану не врегульоване законом, однак у цей період такі дії можуть проводитися у разі підозри людини у кримінальному злочині.

– Проте під час огляду допустима лише поверхнева перевірка – візуальний огляд людини та її речей. Повноцінний огляд можливий, якщо є достатні підстави підозрювати, що ви маєте при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено або які становлять загрозу життю чи здоров’ю або, відповідно до статті 1142 Кримінального кодексу України, є підозра, що ви здійснювали розповсюдження або збирання інформації про переміщення зброї, Збройних сил України або військових формувань, – повідомляють адвокати.

Як може проводитися перевірка Нацполіцією

Окремо, Законом України Про Національну поліцію, а саме статтею 34, визначено, що поверхнева перевірка, як превентивний захід, передбачає візуальний огляд особи або транспортного засобу. Тобто поліцейський може спеціальним приладом або засобом, рукою провести по поверхні вбрання людини та візуально оглянути авто. Також у статті сказано, що під час такого огляду людина повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу.

Тобто, наразі питання перевірки телефонів під час воєнного стану чітко не врегульовано законодавством України. Під час поверхневого огляду речей ви повинні самостійно показувати їх правоохоронцям. Зокрема передавання телефона в руки поліцейському та безпідставний огляд ним пристрою не передбачені. Але якщо під час перевірки буде виявлено ознаки складу кримінального або адміністративного правопорушення – вас можуть затримати, вилучити речі та повністю оглянути їх.

До речі, раніше Факти ICTV писали, яка відповідальність передбачена за підробку документів під час воєнного стану.

