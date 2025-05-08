Опитування КМІС показало зростання курців в Україні з 27 до 31% за рік

Майже третина (31%) українців вживають тютюнові або нікотинові вироби, зокрема 27% – щодня і 4% – не щодня. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Вживання тютюнових і нікотинових виробів, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології з 14 лютого до 4 березня 2025 року.

– Порівняно з жовтнем 2024 року, частка тих, хто вживає тютюнові або нікотинові вироби, зросла з 27% до 31%, зокрема з 23% до 27% побільшало щоденно, – ідеться в повідомленні.

Стать і вік

Також з’ясувалося, що серед чоловіків вживають тютюнові або нікотинові вироби 45% респондентів, серед жінок — 19%.

Найбільше вживають тютюнові або нікотинові вироби особи молодшого та середнього віку, причому і серед чоловіків, і серед жінок.

Зараз дивляться

Серед 18-29-річних 45% вживають такі вироби, а далі з віком показник знижується до 11% серед людей, старших за 70 років. При цьому якраз зростання вживання припало насамперед на 18-39-річних людей.

Що саме курять

Серед споживачів тютюнових або нікотинових виробів переважна більшість (73%) курять сигарети промислового виробництва. Далі йдуть тютюнові вироби для електричного нагрівання (19%), електронні сигарети (17%), кальяни (9%), тютюн (8%). Менше респондентів говорили про нікотинові подушечки (3%).

Для всіх цих виробів, крім просто тютюну, поточні показники такі самі, як були 2024 року (тобто всі відмінності в межах статистичної похибки). У випадку просто тютюну показник зріс з 4% до 8% (насамперед за рахунок респондентів старшого віку).

Вживання ТВЕНів, електронних сигарет і кальяну більш поширене серед молодих респондентів. Найбільш поширене вживання таких виробів серед 18-29-річних респондентів.

Так, серед 18-29-річних респондентів, які зараз вживають тютюнові або нікотинові вироби, 37% вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання, 39% – електронні сигарети, 24% – кальяни.

Статистика за регіонами

У регіональному розрізі найбільше вживають тютюну на Сході України (35,7%), менше на Півдні (33,7%) і в Центрі (31,7%), найменше на Заході (25,6%). Найбільше вживають тютюну у великих містах із населенням від 100 тис. (34,5%), найменше – у селах (24,8%).

Також частіше вживають тютюн люди із середнім достатком (32,8%), ніж із низьким і високим, але найменше – люди з дуже низьким достатком (25,1%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Було опитано 2 029 дорослих респондентів з усіх підконтрольних регіонів України.

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