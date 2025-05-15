Какой призывной возраст в Украине в 2025 году

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток, то есть до 9 мая 2025 года. Соответственно, военнообязанные граждане могут получать повестки и направляться на военную службу.

Факты ICTV узнавали, что такое призывной возраст и какой он в Украине в 2025 году.

Призывной возраст 2025

Призывной возраст — это возрастные категории военнообязанных граждан, которые подлежат призыву на военную службу.

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В начале февраля 2023 года правительство отменило призыв на срочную военную службу. А законопроектом о мобилизации № 10449 вместо срочной службы вводится базовая. Таким образом, с 2025 года гражданские люди начнут проходить базовую военную службу.

В прошлом году призывной возраст в Украине уменьшили с 27 до 25 лет (ст. 15 закона Украины О воинской обязанности и военной службе). Так, призывной возраст в Украине теперь начинается с 25 лет.

9 октября 2024 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект 11379-д, который освобождает от мобилизации некоторые категории украинцев в возрасте до 25 лет.

Проектом Закона предлагается внести изменения в заключительные положения закона Украины О воинской обязанности и военной службе и закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и установить, что в течение действия военного положения:

предусматривается освобождение от мобилизации мужчин, которые ранее имели статус ограниченно годных по состоянию здоровья и после июня 2024 года были признаны годными к службе. Согласно этому законопроекту, все мужчины от 18 до 25 лет, которые имели статус ограниченно годных, могут быть освобождены от мобилизации.

для мужчин в возрасте до 25 лет возможна только добровольная мобилизация по контракту.

Однако есть военнообязанные, которых все равно могут призвать, в частности:

мужчины, которые закончили военную кафедру, стали офицерами запаса и не продолжают обучение в магистратуре;

мужчины, отслужившие срочную службу (за исключением последней демобилизации срочников в 2024 году, их могут призвать только через год).

Когда нужно встать на воинский учет в 2025 году

В конце 2022 года Кабмин принял новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

В новом порядке указано, что мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста.

Иначе говоря, мужчины должны идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда должно исполниться 17. Например, если в 2024 году вам исполнилось 16, то в 2025-м вы должны стать на воинский учет.

Кто должен стать на воинский учет:

все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации должны были явиться в ТЦК, ЦПАУ или воспользоваться приложением Резерв+ и пройти сверку персональных данных. После 60-дневного срока обновить свои данные можно только в ТЦК или приложении;

мужчины, которые имеют специальные звания (классные чины) и проходят службу в правоохранительных органах, налоговой, таможенной службе и т. д., а также уволены с такой службы, должны в течение 60 дней после принятия законопроекта стать на воинский учет в ТЦК по своему месту жительства;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты с воинского учета в связи с выбыванием за пределы Украины на срок более трех месяцев, должны стать на воинский учет.

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