Який призовний вік в Україні у 2025 році

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, тобто до 9 травня 2025 року. Відповідно, військовозобовʼязані громадяни можуть отримувати повістки та направлятися на військову службу.

Факти ICTV дізнавалися, що таке призовний вік та який він в Україні у 2025 році.

Призовний вік 2025

Призовний вік – це вікові категорії військовозобовʼязаних громадян, які підлягають призову на військову службу.

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На початку лютого 2023 року уряд скасував призов на строкову військову службу. А законопроєктом про мобілізацію № 10449 замість строкової служби запроваджується базова. Тож з 2025 року цивільні громадяни почнуть проходити базову військову службу.

Минулого року призовний вік в Україні зменшили з 27 до 25 років (ст. 15 закону України Про військовий обов’язок і військову службу). Тож призовний вік в Україні тепер починається з 25 років.

9 жовтня 2024 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт 11379-д, який звільняє від мобілізації деякі категорії українців віком до 25 років.

Проектом закону пропонується внести зміни до прикінцевих положень закону України Про військовий обов’язок і військову службу і закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та встановити, що упродовж дії воєнного стану:

передбачається звільнення від мобілізації чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних за станом здоров’я та після червня 2024 року були визнані придатними до служби. Відповідно до цього законопроєкту, всі чоловіки від 18 до 25 років, які мали статус обмежено придатних, можуть бути звільнені від мобілізації.

для чоловіків віком до 25 років можлива лише добровільна мобілізація за контрактом.

Проте є військовозобов’язані, яких все одно можуть призвати, зокрема:

чоловіки, які закінчили військову кафедру, стали офіцерами запасу й не продовжують навчання в магістратурі;

чоловіки, які відслужили строкову службу (за винятком останньої демобілізації строковиків у 2024 році, їх можуть призвати лише через рік).

Коли потрібно стати на військовий облік у 2025 році

Наприкінці 2022 року Кабмін ухвалив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У новому порядку зазначено, що чоловіки мають ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку.

Інакше кажучи, чоловіки мають йти до військкомату не в момент, коли виповнилося 16 років, а в той рік, коли має виповнитися 17. Наприклад, якщо у 2024 році вам виповнилося 16, то у 2025-му ви маєте стати на військовий облік.

Хто має стати на військовий облік:

усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності закону про мобілізацію мали з’явитись до ТЦК, ЦНАП або скористатися застосунком Резерв+ і пройти звірку персональних даних. Після 60-денного терміну оновити свої дані можна лише у ТЦК або застосунку;

чоловіки, які мають спеціальні звання (класні чини) та проходять службу у правоохоронних органах, податковій, митній службі тощо, а також звільнені з такої служби, повинні протягом 60 днів після ухвалення законопроєкту стати на військовий облік у ТЦК за своїм місцем проживання;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад три місяці, повинні стати на військовий облік.

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