Недавно Кабмином было принято постановление Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов №1487.

Факты ICTV спросили у экспертов, что именно изменилось в порядке ведения воинского учета и как новые изменения коснутся украинцев.

Контроль и цифровизация процессов

Сейчас смотрят

Управляющий партнер Адвокатского объединения Чудовский и партнеры Игорь Чудовский отмечает, что постановление №1487 предусматривает более строгий контроль за взятием на учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также цифровизацию некоторых процессов.

— Так, военнообязанные смогут передавать данные о себе в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ранее — военкоматы) через портал Дія, в частности во время смены места жительства, — говорит Чудовский.

Уменьшение возраста для постановки на воинский учет

Игорь Чудовский отмечает, что постановление КМУ №1487 регламентирует, что на воинский учет должны становиться призывники с 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет.

То есть надо идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда должно исполниться 17 лет.

Воинский учет женщин

Еще одно изменение: на воинский учет должны становиться женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность. Для всех остальных женщин предусмотрена возможность встать на воинский учет по собственному желанию.

— Женщины-медики и фармацевты, которые до сих пор не были на воинском учете, могут устраиваться на работу без обязательной постановки на воинский учет до 2026 года, — добавляет Игорь Чудовский.

Учет украинцев за рубежом

Воинский учет украинцев, находящихся за рубежом, отныне будут вести дипломатические ведомства.

— Кроме того, они должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации. Но если украинец находится за границей до 3 месяцев, на воинский учет там можно не становиться, — информирует Чудовский.

Также, согласно принятому постановлению, воинский учет приобретет различные виды:

персонально-качественный (будут вести центры комплектования);

(будут вести центры комплектования); персонально-первичный (будут вести органы местной власти);

(будут вести органы местной власти); персональный (будут вести предприятия, учреждения, государственные органы, учебные заведения, где работает или учится военнообязанный).

— Кроме того, воинский учет отныне делится на общий и специальный. Общий касается лиц, которые не имеют брони, а специальный — лиц, которые ее имеют, — добавляет эксперт.

Личная сверка данных в ТЦК

— Обновление правил о воинском учете 2023 ― это сверять, не реже одного раза в пять лет, свои персональные данные с учетными данными ТЦК, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки, — говорит адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

При этом с момента объявления мобилизации и военного положения призывники, военнообязанные и резервисты не могут менять место жительства без разрешения руководителя ТЦК и СП.

— Если призывник, военнообязанный или резервист сменил адрес места жительства или другие персональные данные, он обязан лично, в семидневный срок, сообщить об этих изменениях в тот орган, где состоит на воинском учете, — говорит Анищенко.

Адвокат добавляет, если лицо не подает о себе информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, то нужно лично:

прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в ТЦК, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки уже по новому месту жительства;

стать там на воинский учет (или же сняться с воинского учета или внести изменения в учетные данные).

— В случае наличия отсрочки лицо должно каждый год до 1 октября подавать в ТЦК документы, подтверждающие его право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, — говорит Анищенко.

Новации для работодателей

Еще одно интересное изменение касается работы или учебы: отныне военнообязанные могут приниматься на учебу или работу только при наличии подтверждения, что они стоят на воинском учете.

— А все центры занятости будут подавать информацию о безработных военнообязанных, — уверяет Игорь Чудовский.

По словам адвоката Екатерины Анищенко, постановлением определили количество лиц, ответственных за ведение воинского учета в органах местного самоуправления (ОМС).

— Для государственных органов критерии, по которым определяют количество персонала для обеспечения воинского учета, сделали такими же, как и для других предприятий, учреждений и организаций, — говорит Анищенко.

Адвокат добавляет, что персональный воинский учет будет вестись по новым учетным формам — спискам персонального воинского учета и сведениям оперативного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Вести их можно в электронных и/или бумажных формах.

Ответственность за нарушение правил воинского учета

— Также была нормирована ответственность военнообязанного за нарушение правил воинского учета: административная и уголовная, — отмечает адвокат Екатерина Анищенко.

Если военнообязанный нарушил правила учета и не явился по вызову в военкомат без уважительных причин, то он должен будет уплатить административный штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 — 1 700 грн). Решение о наложении штрафа принимает руководитель ТЦК и СП.

— Здесь речь идет о вызове для уточнения учетных данных, прохождения медкомиссии или же случаев, когда военнообязанный не сообщил в военкомат о смене места жительства или учетных данных, — говорит Анищенко.

Отдельное внимание адвокат обращает на уголовную ответственность.

— Неявка в ТЦК и СП после получения повестки о мобилизации будет квалифицироваться как уклонение от мобилизации. Такие действия влекут за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса. Поэтому вам грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет, — предупреждает адвокат.

Если же военнообязанный не состоит на воинском учете и уклоняется от него, то после первого уведомления от руководителя ТЦК и СП лицо может ожидать уголовная ответственность по статье 337 Уголовного кодекса.