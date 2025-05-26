Гардероб в смартфоне: почему поколение Z не покупает в офлайн-магазинах

Онлайн-шопинг стал не просто удобством, а мировоззрением. Мы исследовали, почему современная молодежь выбирает маркетплейсы вместо торговых центров — и как Shafa.ua стала частью этого изменения.

Шопинг без примерочных и очередей

Еще десять лет назад субботний поход в торговый центр казался обязательным ритуалом. Встретиться с подругами, выпить кофе и “погулять” по магазинам — это была почти терапия. Но поколение, выросшее со смартфоном в руках, имеет другие ритуалы. У них гардероб помещается в карман, а вдохновение приходит не с витрин, а из ленты соцсетей.

Gen Z: поколение, которое покупает иначе

Молодежь, родившаяся после 1997 года, не представляет жизни без интернета. Их реальность — это быстрый доступ к любой информации, контенту и одежде. Gen Z не боится экспериментировать со стилем, ищет уникальное и выражает себя через образ.

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И главное — они не видят смысла тратить время на походы в магазины. По данным McKinsey, более 60% Gen Z в Европе считают онлайн-покупки более удобными, чем офлайн. И это не просто об удобстве — это о контроле, скорости и свободе выбора.

Сейчас смотрят

— Я не помню, когда в последний раз покупала что-то офлайн. Онлайн — быстрее, дешевле и стильнее. И я сама решаю, что мне нравится, а не манекены в витрине. — Марина, 21 год

Офлайн — не формат

Почему Gen Z избегает классических магазинов? Все просто:

Витрины одинаковые, тренды приходят с опозданием.

Примерки, очереди, ограниченный выбор — все это отнимает время и энергию.

Молодые покупатели не хотят приспосабливаться к предложению — они хотят создавать свое.

— Моя подруга продала куртку через 3 часа после публикации на Shafa. Это лучший способ очистить шкаф и заработать. — Влад, 19 лет

Маркетплейсы — новый дом моды

Поколение Z общается с брендами иначе. Для них важно не просто “что” покупать, а “где” и “как”. Они ценят платформы, которые дают свободу: продавать, покупать, создавать свой стиль.

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Маркетплейсы стали не просто точкой продажи, а местом силы. Здесь можно найти редкую вещь, почувствовать себя стилистом, быть в тренде и оставаться уникальным. Именно поэтому популярность платформ, таких как Shafa.ua, растет ежедневно.

Shafa.ua — гардероб, который всегда рядом

На Shafa.ua можно собрать полноценный гардероб в несколько кликов. Это не просто маркетплейс, а цифровое комьюнити, где люди сами формируют моду.

Более 10 миллионов товаров

Тысячи новых лотов ежедневно

Ориентация на сознательное потребление и second hand

— Мы видим, как молодежь формирует новую модную культуру — более гибкую, быструю, личную. И Shafa.ua — это ответ на ее запрос: быть стильным, но ответственным. Покупать без ограничений, но со смыслом, — отмечает команда Shafa.ua.

Сознательность — это тоже тренд

Gen Z — первое поколение, которое задает вопросы: “Кто сделал эту одежду?” и “Мог ли я купить эту вещь по-другому?”. Идея устойчивого шопинга для них — не абстракция. Это ежедневная практика. Купить на Shafa.ua — значит дать вещи вторую жизнь. Меньше отходов, меньше масс-маркета — больше содержания. Больше вещей с историей.

Эта винтажная джинсовая куртка на Shafa.ua — из 90-х. Она несколько раз меняла владельца, путешествовала через страны и, возможно, уже снималась в селфи. В мире, где каждая вещь имеет свою историю, second hand — это не об экономии, а о ценности.

Мини-гайд: как Gen Z выбирает вещи онлайн

Гардероб Gen Z — это:

Уникальность — “не как у всех”

Возможность ресейла

Экофрендли или секонд-хенд

Все через смартфон

Легкая оплата, быстрая доставка

Gen Z vs Millennials: цифровые привычки

Где ищут вдохновение?

Millennials (30-40 лет) еще обращаются к Google и Pinterest — проверенная классика. А вот Gen Z (16-25 лет) ищут идеи в Instagram и TikTok — там, где быстро, живо и без лишних слов.

Как оформляют покупку?

Миллениалы заходят на сайты и оплачивают картой. Gen Z — мобильно: Apple Pay, чат-боты, приложения, все в один тап. Даже ждать долго — это уже не в стиле поколения Z.

Что для них главное?

Для миллениалов — качество и бренд. Они привыкли к «выбору с репутацией». Gen Z ценит другое: уникальность и скорость. Им важно, чтобы вещь была “не как у всех” и уже сегодня.

Мода будущего — уже здесь

Капсульные гардеробы, resale-платформы, цифровые шкафы — все это уже происходит. И Shafa.ua становится местом, где эти тренды воплощаются в реальность.

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Гардероб больше не в шкафу — он в смартфоне. И в один клик ближе к тем, кто создает моду по-новому.

Искусственный интеллект, дополненная реальность, виртуальные стилисты — это уже не фантастика. Но даже без них удобный маркетплейс, как Shafa.ua, уже сейчас позволяет выбрать нужное без примерочных и зеркал.

P.S.

Не обязательно ждать скидок или модных коллекций. Идеальные вещи уже рядом — просто открой Shafa.ua и позволь себе немного больше свободы в стиле.

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