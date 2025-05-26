Гардероб у смартфоні: чому покоління Z не купує в офлайн-магазинах

Онлайн-шопінг став не просто зручністю, а світоглядом. Ми дослідили, чому сучасна молодь обирає маркетплейси замість торгових центрів – і як Shafa.ua стала частиною цієї зміни.

Шопінг без примірочних і черг

Ще десять років тому суботній похід у торговий центр здавався обов’язковим ритуалом. Зустрітися з подругами, випити каву і “погуляти” по магазинах – це була майже терапія. Але покоління, яке виросло зі смартфоном у руках, має інші ритуали. У них гардероб поміщається в кишеню, а натхнення приходить не з вітрин, а зі стрічки соцмереж.

Gen Z: покоління, яке купує інакше

Молодь, яка народилася після 1997 року, не уявляє життя без інтернету. Їхня реальність – це швидкий доступ до будь-якої інформації, контенту й одягу. Gen Z не боїться експериментувати зі стилем, шукає унікальне й виражає себе через образ.

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І головне – вони не бачать сенсу витрачати час на походи в магазини. За даними McKinsey, понад 60% Gen Z у Європі вважають онлайн-покупки більш зручними, ніж офлайн. І це не просто про зручність – це про контроль, швидкість і свободу вибору.

Зараз дивляться

– Я не пам’ятаю, коли востаннє купувала щось офлайн. Онлайн – швидше, дешевше і стильніше. І я сама вирішую, що мені подобається, а не манекени у вітрині. – Марина, 21 рік

Офлайн – не формат

Чому Gen Z уникає класичних магазинів? Все просто:

Вітрини однакові, тренди приходять із запізненням.

Примірки, черги, обмежений вибір – усе це забирає час і енергію.

Молоді покупці не хочуть пристосовуватися до пропозиції – вони хочуть створювати свою.

– Моя подруга продала куртку за 3 години після публікації на Shafa. Це кращий спосіб очистити шафу і заробити. – Влад, 19 років

Маркетплейси – новий дім моди

Покоління Z спілкується з брендами інакше. Для них важливо не просто “що” купувати, а “де” і “як”. Вони цінують платформи, які дають свободу: продавати, купувати, створювати свій стиль.

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Маркетплейси стали не просто точкою продажу, а місцем сили. Тут можна знайти рідкісну річ, відчути себе стилістом, бути в тренді і залишатися унікальним. Саме тому популярність платформ, таких як Shafa.ua, зростає щодня.

Shafa.ua – гардероб, який завжди поруч

На Shafa.ua можна зібрати повноцінний гардероб за декілька кліків. Це не просто маркетплейс, а цифрове ком’юніті, де люди самі формують моду

Понад 10 мільйонів товарів

Тисячі нових лотів щодня

Орієнтація на свідоме споживання та second hand

– Ми бачимо, як молодь формує нову модну культуру – більш гнучку, швидку, особисту. І Shafa.ua – це відповідь на її запит: бути стильним, але відповідальним. Купувати без обмежень, але з сенсом, – зазначає команда Shafa.ua.

Свідомість – це теж тренд

Gen Z – перше покоління, яке ставить питання: “Хто зробив цей одяг?” і “Чи міг я купити цю річ по-іншому?”. Ідея сталого шопінгу для них – не абстракція. Це щоденна практика. Купити на Shafa.ua – означає дати речі друге життя. Менше відходів, менше мас-маркету – більше змісту. Більше речей з історією.

Ця вінтажна джинсова куртка на Shafa.ua – із 90-х. Вона кілька разів змінювала власника, мандрувала через країни і, можливо, вже знімалась у селфі. У світі, де кожна річ має свою історію, second hand – це не про економію, а про цінність.

Міні-гайд: як Gen Z вибирає речі онлайн

Гардероб Gen Z – це:

Унікальність – “не як у всіх”

Можливість ресейлу

Екофрендлі або секонд-хенд

Все через смартфон

Легка оплата, швидка доставка

Gen Z vs Millennials: цифрові звички

Де шукають натхнення?

Millennials (30-40 років) ще звертаються до Google і Pinterest – перевірена класика. А от Gen Z (16-25 років) шукають ідеї в Instagram і TikTok – там, де швидко, живо і без зайвих слів.

Як оформлюють покупку?

Мілленіали заходять на сайти й оплачують карткою. Gen Z – мобільно: Apple Pay, чат-боти, додатки, усе в один тап. Навіть чекати довго – це вже не в стилі покоління Z.

Що для них головне?

Для мілленіалів – якість і бренд. Вони звикли до «вибору з репутацією». Gen Z цінує інше: унікальність і швидкість. Їм важливо, щоб річ була “не як у всіх” і вже сьогодні.

Мода майбутнього – вже тут

Капсульні гардероби, resale-платформи, цифрові шафи – усе це вже відбувається. І Shafa.ua стає місцем, де ці тренди втілюються у реальність.

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Гардероб більше не в шафі – він у смартфоні. І в один клік ближче до тих, хто створює моду по-новому.

Штучний інтелект, доповнена реальність, віртуальні стилісти – це вже не фантастика. Але навіть без них зручний маркетплейс, як Shafa.ua, вже зараз дозволяє обрати потрібне без примірочних і дзеркал.

P.S.

Не обов’язково чекати знижок або модних колекцій. Ідеальні речі вже поруч – просто відкрий Shafa.ua і дозволь собі трохи більше свободи в стилі.

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