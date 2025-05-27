Напад на працівників ТЦК у Черкасах: затримано трьох чоловіків і жінку

Правоохоронці у Черкасах затримали трьох чоловіків та жінку, причетних до нападу на співробітників ТЦК. Про це повідомили співробітники Головного управління Національної поліції у Черкаській області.

Перевірка документів

Як повідомляється, вчора, 26 травня, в мережі з’явилося відео, на якому розгніваний натовп нападає на працівників територіального центру комплектування на одній із вулиць Черкас.

За словами очевидців, конфлікт вибухнув під час перевірки військово-облікових документів – нібито саме дії представників ТЦК та СП спричинили зіткнення.

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Що каже поліція

У поліції розповіли, що було відкрито кримінальне провадження. Завдяки спільній роботі відповідних служб поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка.

Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне з’ясування всіх обставин інциденту та проведення досудового розслідування. Чоловіків затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Загрожує від двох до п’яти років

Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Варто зазначити, що поліція написала про чотирьох затриманих, проте до ізолятора тимчасового тримання поміщено трьох фігурантів справи.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Джерело : Нацполіція

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