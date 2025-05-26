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15 лет за госизмену: СБУ разоблачила шпиона из Чернигова, который сливал оккупантам позиции ВСУ

Чергігов офіс генпрокурора
Фото: СБУ

В Чернигове вынесли приговор 44-летнему местному жителю, которого признали виновным в государственной измене во время военного положения.

Присылал ФСБ скриншоты Google Maps

Следствие установило, что в конце февраля 2024 года мужчина был завербован представителями спецслужб РФ через мессенджер Telegram.

После этого он начал передавать информацию о локации украинских военных в Чернигове и области.

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Предатель присылал координаты и фотографии объектов военно-промышленного комплекса Украины, а также скриншоты с Google Maps, на которых обозначал оборонную инфраструктуру.

Все эти данные попали к врагу для нанесения ракетных ударов, корректировки обстрелов или вражеских диверсий.

Оперативное документирование и досудебное расследование проводило Управление СБУ в Черниговской области.

Прокуроры доказали, что обвиняемый намеренно сотрудничал с оккупационными структурами, ставя под угрозу жизнь украинских военных и безопасность государства.

По информации Черниговской областной прокуратуры, суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Державна зрада, Новости Чернигова, СБУ, Шпигуни
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