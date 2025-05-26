15 лет за госизмену: СБУ разоблачила шпиона из Чернигова, который сливал оккупантам позиции ВСУ
В Чернигове вынесли приговор 44-летнему местному жителю, которого признали виновным в государственной измене во время военного положения.
Присылал ФСБ скриншоты Google Maps
Следствие установило, что в конце февраля 2024 года мужчина был завербован представителями спецслужб РФ через мессенджер Telegram.
После этого он начал передавать информацию о локации украинских военных в Чернигове и области.
Предатель присылал координаты и фотографии объектов военно-промышленного комплекса Украины, а также скриншоты с Google Maps, на которых обозначал оборонную инфраструктуру.
Все эти данные попали к врагу для нанесения ракетных ударов, корректировки обстрелов или вражеских диверсий.
Оперативное документирование и досудебное расследование проводило Управление СБУ в Черниговской области.
Прокуроры доказали, что обвиняемый намеренно сотрудничал с оккупационными структурами, ставя под угрозу жизнь украинских военных и безопасность государства.
По информации Черниговской областной прокуратуры, суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.