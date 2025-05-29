СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари по Дніпру

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента в Дніпрі. Ним виявився 38-річний місцевий таксист, якого ФСБ завербувала для коригування ракетно-дронових атак по місту. За матеріалами справи, фігурант готував координати потенційних цілей для ворога.

Під виглядом таксі

– Щоб виявити потрібні об’єкти, агент об’їжджав місто і його околиці на власному автомобілі під виглядом таксі, – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що під час перевезення клієнтів він фіксував місця з найбільшою концентрацією автомобілів і особового складу українських військ. Серед іншого, він намагався розвідати бойові позиції ППО, щоб окупанти могли обійти їх під час нових атак по місту.

Затриманий на гарячому

Співробітники СБУ затримали агента на гарячому, коли він знімав периметр військового об’єкта на камеру свого телефону. Потім він планував направити агентурну інформацію куратору з ФСБ через анонімний чат в месенджері. Втім, не встиг цього зробити.

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Загрожує довічне ув’язнення

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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