Как долго украинцы готовы терпеть войну: данные опроса КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос о готовности украинцев к затяжной войне. В отчете говорится, что вопрос “Как долго вы готовы терпеть войну” КМИС задает регулярно с начала полномасштабного вторжения.

Как менялась статистика готовности к войне

Отмечается, что с февраля 2022 года до мая 2024 года ситуация практически не изменялась: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-5% говорили о 1 году).

Между маем и октябрем 2024 года социологи впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется – до 63%. Показатель продолжал снижаться и достиг 54% в марте 2025 года.

Сейчас смотрят

В то же время между мартом-маем и началом июня 2025 года показатель вырос и сейчас 60% украинцев утверждают, что они “готовы терпеть столько, сколько будет необходимо”. Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.

При этом говорят о том, что готовы терпеть более короткий период (несколько месяцев или полгода) – 20% (в марте 2025 года было 24%). Остальные 14% затруднились определиться со своим ответом.

Демонстрация стойкости

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, полномасштабное вторжение держит уже более трех лет. Интенсивность и непосредственных боевых действий и воздушного террора не только не снижается, но и становится сильнее.

При этом с начала 2025 года заявления и действия новой администрации США вызывают удивление и зачастую неодобрение значительной части украинцев.

— Однако мы видим, что украинцы продолжают демонстрировать чрезвычайную устойчивость и сохраняют волю к продолжению сопротивления. Наши союзники и враги должны осознавать, что хотя украинцы и хотят мира, но украинцы не пойдут на капитуляцию, — говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая – 3 июня 2025 года.

Источник : КМИС

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