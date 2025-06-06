Скільки українців готові терпіти війну: дані опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування на тему готовності українців до тривалої війни. У повідомленні йдеться, що питання “скільки часу ви готові терпіти війну” КМІС ставить регулярно з початку повномасштабного вторгнення.

Як змінювалася статистика готовності до війни

Відзначається, що з лютого 2022 року до травня 2024 року ситуація практично не змінювалася: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-5% говорили про 1 рік).

Між травнем і жовтнем 2024 року соціологи вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 63%. Показник продовжував знижуватися і досяг 54% в березні 2025 року.

Зараз дивляться

Водночас між березнем-травнем і початком червня 2025 року показник зріс і зараз 60% українців стверджують, що вони «готові терпіти стільки, скільки буде необхідно». Ще 6% готові терпіти 1 рік, тобто відносно довгий період.

При цьому кажуть про те, що готові терпіти коротший період (кілька місяців або півроку) – 20% (у березні 2025 року було 24%). Решта 14% не змогли визначитися зі своєю відповіддю.

Демонстрація стійкості

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, повномасштабне вторгнення триває вже більше трьох років. Інтенсивність і безпосередніх бойових дій і повітряного терору не тільки не знижується, але і стає сильнішою.

При цьому з початку 2025 року заяви і дії нової адміністрації США викликають подив і часто несхвалення значної частини українців.

– Однак ми бачимо, що українці продовжують демонструвати надзвичайну стійкість і зберігають волю до продовження опору. Наші союзники і вороги повинні усвідомлювати, що хоча українці і хочуть миру, але українці не підуть на капітуляцію, – йдеться в повідомленні.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів протягом 15 травня – 3 червня 2025 року.

Джерело : КМІС

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