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Сливал врагу данные о ВСУ: житель Николаева получил 9 лет тюрьмы

тюрма камера в'язниця
Фото: Pixabay

Жителя Николаева приговорили к 9 годам лишения свободы за шпионаж в пользу РФ.

Сливал данные ВСУ врагу

Следствие установило, что мужчина фотографировал телефоном локации военных подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры и передавал скриншоты вместе с отметками Google Maps и текстовыми сообщениями представителям РФ через мессенджер.

Согласно материалам дела, обвиняемый получал за это материальное вознаграждение.

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Принимая во внимание серьезность преступления и его последствия, приговор суда — лишение свободы на срок до 9 лет — житель Николаевской области уже ожидал под стражей.

Этот случай еще раз подчеркивает важность защиты национальной безопасности в условиях военной агрессии РФ.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных лицах, которые могут угрожать нашей стране.

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Источник: Офис генпрокурора

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