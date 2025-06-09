Сливал врагу данные о ВСУ: житель Николаева получил 9 лет тюрьмы
Жителя Николаева приговорили к 9 годам лишения свободы за шпионаж в пользу РФ.
Сливал данные ВСУ врагу
Следствие установило, что мужчина фотографировал телефоном локации военных подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры и передавал скриншоты вместе с отметками Google Maps и текстовыми сообщениями представителям РФ через мессенджер.
Согласно материалам дела, обвиняемый получал за это материальное вознаграждение.
Принимая во внимание серьезность преступления и его последствия, приговор суда — лишение свободы на срок до 9 лет — житель Николаевской области уже ожидал под стражей.
Этот случай еще раз подчеркивает важность защиты национальной безопасности в условиях военной агрессии РФ.
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных лицах, которые могут угрожать нашей стране.