Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Тепер не Шайло: донька Анджеліни Джолі і Бреда Пітта змінила імʼя
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

Зливав ворогу дані про ЗСУ: житель Миколаєва отримав 9 років в’язниці

тюрма камера в'язниця
Фото: Pixabay

Жителя Миколаєва засудили до 9 років позбавлення волі за шпигунство на користь РФ.

Зливав дані ЗСУ ворогу

Слідство встановило, що чоловік фотографував телефоном локації військових підрозділів ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури та передавав скриншоти разом із позначками Google Maps та текстовими повідомленнями представникам РФ через месенджер.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений отримував за це матеріальну винагороду.

Зараз дивляться

Беручи до уваги серйозність злочину та його наслідки, на вирок суду – позбавлення волі терміном до 9 років – житель Миколаївської області вже очікував під вартою.

Цей випадок вкотре підкреслює важливість захисту національної безпеки в умовах військової агресії РФ.

Правоохоронні органи закликають громадян бути пильними та повідомляти про будь-яких підозрілих осіб, які можуть загрожувати нашій країні.

Читайте також
Президент підписав закон про обмеження пенсій для засуджених за держзраду
Володимир Зеленський

Джерело: Офіс генпрокурора

Пов'язані теми:

МиколаївОфіс генпрокурораСБУтюрмаШпигуни
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь