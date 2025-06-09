Зливав ворогу дані про ЗСУ: житель Миколаєва отримав 9 років в’язниці

Жителя Миколаєва засудили до 9 років позбавлення волі за шпигунство на користь РФ.

Зливав дані ЗСУ ворогу

Слідство встановило, що чоловік фотографував телефоном локації військових підрозділів ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури та передавав скриншоти разом із позначками Google Maps та текстовими повідомленнями представникам РФ через месенджер.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений отримував за це матеріальну винагороду.

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Беручи до уваги серйозність злочину та його наслідки, на вирок суду – позбавлення волі терміном до 9 років – житель Миколаївської області вже очікував під вартою.

Цей випадок вкотре підкреслює важливість захисту національної безпеки в умовах військової агресії РФ.

Правоохоронні органи закликають громадян бути пильними та повідомляти про будь-яких підозрілих осіб, які можуть загрожувати нашій країні.

Джерело : Офіс генпрокурора

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