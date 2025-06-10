78% украинцев против территориальных уступок РФ — опрос
78% украинцев выступают против передачи под контроль РФ неоккупированных территорий Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.
Oб этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 15 мая по 3 июня 2025 года.
Анализ общественного мнения
Согласно исследованию КМИС, по сравнению с февралем 2025 года ситуация с готовностью к территориальным уступкам РФ принципиально не изменилась.
78% респондентов отвергают передачу под контроль России территорий, которые сейчас контролирует Украина. Только 15% готовы отдать Запорожскую, Херсонскую и Донецкую области.
– Единственный вариант, где по крайней мере возможно пространство для дискуссии, – де-факто признание контроля России без юридического оформления. Даже в этом случае 43% готовы его принять, а категорически против – 48%, – говорится в исследовании.
В то же время украинцы демонстрируют “здоровую гибкость” и готовность идти на болезненные уступки в отношении территорий только в форме де-факто признания оккупации – без ее юридической легализации и исключительно в отношении уже оккупированных регионов.
По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, стойкость украинцев за последние месяцы не пошатнулась: они готовы к тяжелым дискуссиям, но отвергают требования о полной капитуляции.
Социолог также подчеркивает наличие “красных линий” в территориальных вопросах, в частности, официальное признание оккупированных территорий или передача под контроль России неоккупированных регионов, что является неприемлемым для большинства населения.
В то же время любое решение, по мнению исследователей, должно включать надежные гарантии безопасности.
Напомним, что на переговорах в Стамбуле в начале июня делегация РФ выдвинула требования о выводе украинских войск из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также о признании этих регионов частью России.
Опрос проводился по телефону по случайной выборке мобильных номеров. Он охватил 2 004 граждан в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины.