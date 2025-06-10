78% українців проти територіальних поступок РФ – опитування

78% українців виступають проти передання під контроль РФ неокупованих територій Запорізької, Херсонської та Донецької областей.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 15 травня до 3 червня 2025 року.

Аналіз громадської думки

Згідно з дослідженням КМІС, порівняно з лютим 2025 року ситуація з готовністю до територіальних поступок РФ принципово не змінилася.

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78% респондентів відкидають передання під контроль Росії територій, які нині контролює Україна. Лише 15% готові віддати Запорізьку, Херсонську та Донецьку області.

– Єдиний варіант, де принаймні можливий простір для дискусії, – де-факто визнання контролю Росії без юридичного оформлення. Навіть у цьому випадку 43% готові його прийняти, а категорично проти – 48%, – йдеться у дослідженні.

Водночас українці демонструють “здорову гнучкість” і готовність іти на болісні поступки щодо територій лише у формі де-факто визнання окупації – без її юридичної легалізації і виключно щодо вже окупованих регіонів.

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, стійкість українців за останні місяці не похитнулася: вони готові до важких дискусій, але відкидають вимоги про повну капітуляцію.

Соціолог також підкреслює наявність “червоних ліній” у територіальних питаннях – зокрема, офіційне визнання окупованих територій чи передання під контроль Росії неокупованих регіонів, що є неприйнятними для більшості населення.

Водночас будь-яке рішення, на думку дослідників, має передбачати надійні гарантії безпеки.

Нагадаємо, що на переговорах у Стамбулі на початку червня делегація РФ висунула вимоги щодо виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей, а також визнання цих регіонів частиною Росії.

Опитування провели телефоном за випадковою вибіркою мобільних номерів. Воно охопило 2 004 громадян віком від 18 років, які мешкають на території України.

Джерело : КМІС

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