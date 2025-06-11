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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина
3 мин.

Искал военные авиабазы в западном регионе: СБУ задержала агента ФСБ

зливав локації військових аеродромів

Служба безопасности задержала корректировщика воздушных атак РФ по Львовской области. Им оказался 57-летний местный безработный, которого ФСБ завербовала через Telegram-каналы.

— Главной задачей агента был поиск военных авиабаз на территории западного региона, — говорится в сообщении.

Искал военные аэродромы

Чтобы выявить координаты аэродромов, предатель объезжал местность на своем автомобиле и пытался найти аэродромы, которые, по его мнению, могла использовать армейская авиация.

Во время разведывательных вылазок агент фотографировал объекты с привязкой к местности и отмечал соответствующие геолокации на гугл-картах.
Вернувшись домой, фигурант обобщал собранные данные и готовил отчет для куратора из ФСБ.

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— Для коммуникации с оккупантами агент использовал анонимный чат в мессенджере, а после каждого сеанса связи тщательно удалял переписку, — рассказали подробности в Службе.

Грозит пожизненное

Несмотря на такие меры конспирации, киберспециалисты СБУ все равно разоблачили предателя, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

По результатам обыска у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Фото: СБУ

Источник: СБУ

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