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3 мин.

Призывала к созданию “буферных зон” в Украине: СБУ задержала агента ФСБ

затримана агентка ФСБ в Харкові

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Харькове агента ФСБ, которая корректировала воздушные атаки РФ по городу.

— Фигуранткой оказалась местная безработная, которая попала в поле зрения оккупантов, когда призывала в соцсетях к созданию в Украине так называемых “буферных зон”, — говорится в сообщении.

Шпионила за Силами обороны

Как рассказали в СБУ, после вербовки через Telegram предательнице передали некий список геолокаций, которые нужно было проверить и дать подробное описание. Вскоре агент ФСБ выяснила, что речь идет о размещении подразделений Сил обороны, за которыми нужно шпионить в пользу врага.

Во время обыска у задержанной изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами работы на ФСБ.

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Кроме того, инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки, когда она публично распространяла тезисы Кремля.

Грозит пожизненное лишение свободы

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины);
  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Фото: СБУ

Источник: СБУ

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