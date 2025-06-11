Шукав військові авіабази в західному регіоні: СБУ затримала агента ФСБ

Служба безпеки затримала коректувальника повітряних атак РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого ФСБ завербувала через Telegram-канали.

– Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону, – йдеться в повідомленні.

Шукав військові аеродроми

Щоб виявити координати аеродромів, зрадник об’їжджав місцевість на своєму автомобілі і намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація.

Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості і відзначав відповідні геолокації на гугл-картах.

Повернувшись додому, фігурант узагальнював зібрані дані і готував звіт для куратора з ФСБ.

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– Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат в месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв листування, – розповіли подробиці в Службі.

Загрожує довічне ув’язнення

Незважаючи на такі заходи конспірації, кіберфахівці СБУ все одно викрили зрадника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

За результатами обшуку у затриманого вилучено телефон з доказами роботи на ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Джерело : СБУ

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