Шукав військові авіабази в західному регіоні: СБУ затримала агента ФСБ
Служба безпеки затримала коректувальника повітряних атак РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого ФСБ завербувала через Telegram-канали.
– Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону, – йдеться в повідомленні.
Шукав військові аеродроми
Щоб виявити координати аеродромів, зрадник об’їжджав місцевість на своєму автомобілі і намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація.
Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості і відзначав відповідні геолокації на гугл-картах.
Повернувшись додому, фігурант узагальнював зібрані дані і готував звіт для куратора з ФСБ.
– Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат в месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв листування, – розповіли подробиці в Службі.
Загрожує довічне ув’язнення
Незважаючи на такі заходи конспірації, кіберфахівці СБУ все одно викрили зрадника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.
За результатами обшуку у затриманого вилучено телефон з доказами роботи на ФСБ.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: СБУ