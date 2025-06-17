У Києві після обстрілу РФ знаходять касетні боєприпаси — влада попереджає про небезпеку

Після нічної атаки на Київ 17 червня 2025 влада та рятувальники попереджають про можливу небезпеку.

Нічна атака на Київ: уламки можуть бути смертельно небезпечними

Унаслідок масованої нічної атаки на Київ 17 червня на місцях прильотів та в прилеглих районах можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, йдеться про уламки збитих ворожих дронів, крилатих і балістичних ракет, залишки їхніх бойових частин, а також про касетні елементи, які не розірвалися під час атаки.

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Наприклад, мер Києва Віталій Клічко повідомив, що у районі Нивки співробітники ДНСН знашли частини касетних боєприпасів.

Влада та рятувальники звертаються до жителів та гостей столиці з проханням бути максимально обережними.

Уламки можуть містити вибухові компоненти, здатні детонувати навіть від дотику чи переміщення.

У разі виявлення підозрілих предметів громадянам радять не торкатися їх, негайно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102, позначити місце, попередити оточуючих і відійти на безпечну відстань.

У службі наголошують, що це може загрожувати життю та здоров’ю людей.

Джерело: КМВА

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