У Києві після обстрілу РФ знаходять касетні боєприпаси — влада попереджає про небезпеку
Після нічної атаки на Київ 17 червня 2025 влада та рятувальники попереджають про можливу небезпеку.
Нічна атака на Київ: уламки можуть бути смертельно небезпечними
Унаслідок масованої нічної атаки на Київ 17 червня на місцях прильотів та в прилеглих районах можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, йдеться про уламки збитих ворожих дронів, крилатих і балістичних ракет, залишки їхніх бойових частин, а також про касетні елементи, які не розірвалися під час атаки.
Наприклад, мер Києва Віталій Клічко повідомив, що у районі Нивки співробітники ДНСН знашли частини касетних боєприпасів.
Влада та рятувальники звертаються до жителів та гостей столиці з проханням бути максимально обережними.
Уламки можуть містити вибухові компоненти, здатні детонувати навіть від дотику чи переміщення.
У разі виявлення підозрілих предметів громадянам радять не торкатися їх, негайно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102, позначити місце, попередити оточуючих і відійти на безпечну відстань.
У службі наголошують, що це може загрожувати життю та здоров’ю людей.
Джерело: КМВА