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В многоэтажку попала ракета Х-101: Игнат рассказал детали атаки РФ на Киев

У Солом'янському районі Києві крилата ракета Х-101 влучила у багатоповерхівку
Фото: ГСЧС

При обстреле Киева 17 июня в многоэтажку в Соломенском районе попала крылатая ракета Х-101.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что не все воздушные цели удалось сбить, в том числе одну из 16 крылатых ракет Х-101, которая попала в многоэтажку.

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К тому же, Игнат добавил, что Киев вражеские Шахеды окружали с разных сторон.

– Сегодня и Киев, и другие города пережили настоящий террор. Огромное количество дронов сегодня было задействовано – 440. С ними также ракеты – и Кинжал, и Х-101, Х-59/69, – добавил Игнат.

Атака Киева 17 июня: подробности

Он отметил, что из всех 440 БпЛА около 280 были именно Шахеды.

— Их огромное количество прямо с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра, остальные с восточного, западного отрезков, атакуя столицу в разных районах. Поэтому последствия ужасные, которые мы сегодня видим, именно от большого количества (дронов, — Ред.), — добавил Игнат.

Напомним, что в ночь на 17 июня РФ осуществила очередной массированный обстрел, запустив по Украине более 440 дронов и 32 ракеты, в том числе Кинжалы и Калибры.

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