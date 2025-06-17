В Украине появится электронный реестр военных

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №12066 о создании Единого государственного реестра военнослужащих — за проголосовали 265 народных депутатов.

Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, реестр будет охватывать только военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Законопроект 1206 предусматривает:

внедрить электронный военный билет (Military ID);

упростить учет и обмен данными между госорганами без бумажных документов и персональных данных;

Единый государственный реестр военнослужащих обеспечит семьям доступ к помощи через электронные сервисы с четкими социальными гарантиями;

предоставить удобный доступ к льготам — скидкам на горючее, билеты и т.д.

Также Рада приняла законопроект №13129, предусматривающий единовременную денежную помощь иждивенцам погибшего военнослужащего. Помощь смогут получить дети, родители, жена или супруг погибшего.

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Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 18 декабря одобрила во втором чтении и в целом законопроект №12066.

Также, российские пропагандисты начали распространять в сети изображение фейкового документа, якобы присланного Минобороны Украины.

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