В Украине появится электронный реестр военных
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №12066 о создании Единого государственного реестра военнослужащих — за проголосовали 265 народных депутатов.
Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, реестр будет охватывать только военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.
Законопроект 1206 предусматривает:
- внедрить электронный военный билет (Military ID);
- упростить учет и обмен данными между госорганами без бумажных документов и персональных данных;
- Единый государственный реестр военнослужащих обеспечит семьям доступ к помощи через электронные сервисы с четкими социальными гарантиями;
- предоставить удобный доступ к льготам — скидкам на горючее, билеты и т.д.
Также Рада приняла законопроект №13129, предусматривающий единовременную денежную помощь иждивенцам погибшего военнослужащего. Помощь смогут получить дети, родители, жена или супруг погибшего.
Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 18 декабря одобрила во втором чтении и в целом законопроект №12066.
Также, российские пропагандисты начали распространять в сети изображение фейкового документа, якобы присланного Минобороны Украины.