В Україні з’явиться електронний реєстр військових
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №12066 про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців — за проголосували 265 народних депутатів.
Як повідомив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, реєстр охоплюватиме лише військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.
Законопроєкт 1206 передбачає:
- впровадження електронного військового квитка (Military ID);
- спрощення обліку та обміну даними між державними органами без використання паперових документів і персональних даних;
- Єдиний державний реєстр військовослужбовців забезпечить родинам доступ до допомоги через електронні сервіси з чіткими соціальними гарантіями;
- надання зручного доступу до пільг, таких як знижки на пальне, квитки тощо.
Також Рада ухвалила законопроєкт №13129, який передбачає одноразову грошову допомогу утриманцям загиблого військовослужбовця. Допомогу зможуть отримати діти, батьки, дружина або чоловік загиблого.
Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 18 грудня схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12066.
Також, російські пропагандисти почали поширювати в мережі зображення фейкового документа, який нібито надіслало Міноборони України.