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В Україні з’явиться електронний реєстр військових

виплата 1 млн військовим
Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №12066 про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців — за проголосували 265 народних депутатів.

Як повідомив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, реєстр охоплюватиме лише військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Законопроєкт 1206 передбачає:

  • впровадження електронного військового квитка (Military ID);
  • спрощення обліку та обміну даними між державними органами без використання паперових документів і персональних даних;
  • Єдиний державний реєстр військовослужбовців забезпечить родинам доступ до допомоги через електронні сервіси з чіткими соціальними гарантіями;
  • надання зручного доступу до пільг, таких як знижки на пальне, квитки тощо.

Також Рада ухвалила законопроєкт №13129, який передбачає одноразову грошову допомогу утриманцям загиблого військовослужбовця. Допомогу зможуть отримати діти, батьки, дружина або чоловік загиблого.

Зараз дивляться

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 18 грудня схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12066.

Також, російські пропагандисти почали поширювати в мережі зображення фейкового документа, який нібито надіслало Міноборони України.

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Катерина Черногоренко

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