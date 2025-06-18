Рада приняла новый закон, упрощающий оценку пригодности к службе в армии

Верховная Рада Украины приняла закон, который упрощает оценку пригодности граждан к военной службе.

Это позволит Министерству обороны автоматически получать медицинскую информацию из ЕСОЗ (Электронной системы здравоохранения) для определения пригодности к военной службе.

Пригоден или нет по SMS

Изменения в законе о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов предусматривают автоматизированную передачу информации о пригодности к службе в армии.

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Отныне можно проходить обследование у своего семейного врача. Данные с результатами медосмотра будут автоматически поступать в Реестр военнообязанных Оберіг через электронную систему взаимодействия между ЕСОЗ и системой военно-врачебных комиссий (ВВК).

Процедура максимально упрощается: первое SMS поступает с номером медицинского заключения. Второе (push в Резерв+) — сообщает статус: годен или негоден.

Кроме того, в Минобороны готовят реформу ВЛК, которая предусматривает деперсонализированную оценку медицинских показателей.

В этом случае одна комиссия проводит обследование, а другая оценивает пригодность на основе медицинских данных без личной информации.

Источник: Судебно-юридическая газета

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