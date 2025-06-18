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Рада ухвалила новий закон, що спрощує оцінку придатності до служби в армії

медики, кадрові зміни
Фото: Depositphotos

Верховна Рада України ухвалила закон, який спрощує оцінку придатності  громадян до військовослужбової служби.

Це дасть змогу Міністерству оборони автоматично отримувати медичну інформацію з ЕСОЗ (Електронної системи охорони здоров’я) для визначення придатності до військової служби.

Придатний чи ні за SMS

Зміни до закону Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачають автоматизоване передання інформації щодо придатності до служби в армії.

Зараз дивляться

Відтепер можна проходити обстеження у свого сімейного лікаря. Дані з результатами медогляду автоматично надходитимуть до Реєстру військовозобов’язаних Оберіг через електронну систему взаємодії між ЕСОЗ і системою військово-лікарських комісій (ВЛК).

Процедура максимально спрощується: перша SMS  надходить з номером медичного висновку. Друга (push у Резерв+) — повідомляє статус: придатний або непридатний.

Крім того, у Міноборони готують реформу ВЛК, яка передбачає деперсоналізовану оцінку медичних показників.

У цьому випадку одна комісія проводить обстеження, а інша оцінює придатність на основі медичних даних без особистої інформації.

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Джерело: Судово-юридична газета

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