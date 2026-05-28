В Украине с 2025 года заработал механизм бронирования священников от мобилизации. Тогда были утверждены нормативные документы, которые определяют перечень критериев, по которым религиозные организации могут быть признаны критически важными для функционирования государства в условиях военного положения. А это, в свою очередь, открывает возможность бронирования их работников — в частности, духовенства.

Процедура уже имеет законодательную базу: определен как сам перечень должностей, подлежащих бронированию, так и порядок подачи документов. Однако воспользоваться этой возможностью смогут только те религиозные организации, которые соответствуют ряду четко установленных условий.

Что именно нужно, чтобы забронировать священника, какие документы подать и кто имеет право на такое бронирование, мы поговорили с адвокатом юридической компании Riyako&partners Екатериной Анищенко.

Сейчас смотрят

Можно ли забронировать священника

По словам адвоката Екатерины Анищенко, действительно, сейчас уже возможно бронирование священнослужителей, но они должны работать в критически важных религиозных организациях.

Забронированными могут быть:

священнослужители, которые официально зарегистрированы в соответствующих религиозных организациях, имеющих статус критически важных;

те, кто осуществляют службу в общинах и больницах, и лица, которые включены в заявки от учреждений, имеющих статус критически важных;

руководители религиозных центров и управлений, уполномоченные осуществлять богослужения, обряды и проповедническую деятельность;

их заместители при наличии трудовых правоотношений с религиозной организацией;

руководители религиозных общин, монастырей, братств, миссий или духовных учебных заведений;

работники религиозных учреждений, имеющие официальное трудоустройство и выполняющие религиозные функции.

Чтобы осуществить бронирование священников в Украине, требуется подтверждение трудоустройства.

— Такие справки я видела от своих клиентов, они несколько отличаются, потому что нет четко определенных требований к документам. Это может быть удостоверение священнослужителя, в котором указано, в какой церкви проходит служба и по какой должности, в зависимости от религиозной организации. Это может быть документ, подписанный Киевским митрополитом. Также это может быть приказ на хиротонию о том, что данное лицо может проводить службу в монастыре и занимает какую-то определенную должность (это может быть диакон или священник, в зависимости от сана), — пояснила адвокат.

Какие документы нужны для оформления брони

Для оформления бронирования военнообязанного священнослужителя религиозная организация, где он руководитель или официально работает по трудовому договору, должна сформировать список кандидатов на бронирование на период мобилизации и военного положения. Такой перечень составляется по утвержденной форме и может содержать данные о нескольких священнослужителях одной религиозной организации.

После этого список, заверенный подписью руководителя организации, передается в религиозный центр или управление, которое в соответствии с законодательством представляет религиозное объединение, к которому принадлежит эта организация согласно уставу.

К пакету документов обязательно прилагаются:

копия выписки из реестра застрахованных лиц по трудовой деятельности священнослужителя;

копия документа, подтверждающего наличие духовного сана. Это могут быть удостоверения, грамота о хиротонии, указ, приказ, декрет, справка, протокол собрания или другой официальный документ с соответствующими реквизитами.

Религиозный центр или управление проверяет достоверность предоставленной информации и формирует официальное представление о бронировании военнообязанных священнослужителей. После этого документы направляются в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС). К подаче прилагаются все документы, подготовленные религиозной организацией.

Для каждого священнослужителя, предлагаемого к бронированию, подается отдельный пакет документов.

Если религиозная организация не входит ни в какое религиозное объединение и не подчиняется какому-либо религиозному центру или управлению в Украине, она самостоятельно готовит представление и направляет его в ДЭСС вместе с необходимыми документами.

Вся документация может быть представлена ​​как в бумажном, так и в электронном формате. Документы должны быть подписаны руководителем религиозной организации или религиозного центра – собственноручно или с помощью квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями законодательства об электронном документообороте.

Представление можно отправить по почте, электронной почте или подать лично. Если документы подаются в сканированном виде, они должны быть в формате PDF с разрешением не менее 150 dpi и пригодны для чтения.

После получения полного пакета документов уполномоченное лицо ДЭСС рассматривает его в порядке очередности в течение одного месяца.

При проверке ДЭСС устанавливает:

входит ли религиозная организация в перечень критически важных учреждений;

соответствует ли должность священнослужителя утвержденному перечню должностей, подлежащих бронированию;

какая ситуация с заполнением должностей военных капелланов в ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и других военных формированиях в соответствии с конфессиональными квотами.

Для уточнения потребности в священнослужителях ДЭСС может обращаться с запросами в службы военного капелланства Вооруженных сил Украины, Национальную гвардию, другие военные формирования и Государственную пограничную службу. Ответ на такие запросы должен быть предоставлен в течение десяти рабочих дней.

Требования к религиозным организациям для бронирования священников

Религиозная организация может быть признана критически важной при условии одновременного выполнения следующих требований:

наличие записи об идентификационном коде юридического лица в Едином государственном реестре;

государственная регистрация осуществлена не позднее 26 декабря 2024 года;

организация не включена в перечень религиозных организаций, аффилированных с запрещенными в Украине иностранными религиозными структурами;

не находится на временно оккупированной территории Украины;

устав (положение) организации действует и содержит полное официальное название;

организация внесена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;

подан отчет об использовании доходов неприбыльной организации за последний отчетный период.

Являются ли священники военнообязанными

Священнослужители — это военнообязанные, отмечает адвокат. Среди них есть офицеры запаса, и некоторые из них даже сейчас проходят военную службу.

Чтобы получить бронирование, священнослужителю обязательно нужно пойти в ТЦК или сделать это через Резерв+ и обновить данные о себе. То есть лицо не должно быть в розыске.

Как осуществляется бронирование священников в 2026 году

По словам адвоката, в целом процедура бронирования такая же, как и для лиц, работающих на предприятиях критической инфраструктуры:

должны быть обновлены военно-учетные документы;

они обязательно должны состоять на воинском учете;

не быть в розыске, и тогда можно осуществить бронирование в Дії.

— Требования к этим работникам такие же, как к работникам других предприятий критической инфраструктуры. Бронирование происходит через Дію. После оформления бронирования обязательно нужно сходить и пройти ВВК, — отметила адвокат.

По ее словам, военно-врачебную комиссию нужно проходить раз в год даже забронированным лицам. Если не будет пройдена ВВК, то это может быть основанием для того, чтобы полиция останавливала, проверяла документы. Если нет пройденной ВВК, то это может стать препятствием для повторного бронирования, поскольку это трактуется как нарушение правил воинского учета.

Итак, для того, чтобы забронировать лицо, нужно, чтобы у него все было в порядке с военно-учетными документами, а данные о нем актуализированы соответствующим образом.

— Но если священнослужитель не состоит на воинском учете и сейчас лишь пытается на него стать, то ВВК действительно придется проходить. Также проходить ВВК придется повторно, если священнослужитель меняет свой ТЦК, в частности если он переехал или изменилось место жительства, — подытожила адвокат.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.