Повторное покушение на Гордона: задержаны 4 группы ФСБ и их координатор

СБУ разоблачила в Киеве агентурно-боевую сеть ФСБ, которая готовила повторное покушение на Дмитрия Гордона.

Повторное покушение на Г+5

-ордона: что известно

Служба безопасности Украины предотвратила повторное покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Благодаря спецоперации в Киеве одновременно задержаны четыре агентурно-боевые группы ФСБ и их резидент, которые готовили заказное убийство.

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По материалам правоохранителей, за выполнение преступления российская спецслужба назначила вознаграждение в размере 400 тыс. долларов США.

Как установило расследование, подготовку к покушению на известного журналиста оккупанты поручили опытному агенту.

Это 36-летний гражданин РФ из Северного Кавказа, которого ФСБ отправила в Украину еще до полномасштабного вторжения как политического изгнанника России.

Для большей конспирации российская спецслужба сфабриковала против него уголовные дела и объявила в розыск.

После начала полномасштабной войны фигурант получил задание от куратора: создать в Киеве агентурно-боевые группы из выходцев с Северного Кавказа.

Найдя единомышленников, он приобрел за средства ФСБ несколько автомобилей, замаскировал их под такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами.

Агенты шпионили за Гордоном, чтобы установить его распорядок дня, места частого пребывания и наличие охраны.

По замыслу, после покушения с использованием огнестрельного оружия киллер должен был быстро скрыться с места происшествия, избавиться от орудий преступления и “залечь на дно”. Для этого резидент подыскивал мотоцикл.

Контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала резидента и всех участников агентурно-боевых групп на этапе подготовки к покушению.

Также в ходе документирования разведывательной деятельности фигурантов было установлено, как они получили дополнительные задания по корректировке вражеского огня и “заказ” на иностранцев, воюющих за Украину. Среди них был россиянин, который сейчас защищает наше государство в составе РДК.

В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в сентябре 2024 года СБУ нейтрализовала еще одну агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Украине, в частности убийство Дмитрия Гордона.

Источник : СБУ

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