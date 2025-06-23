Повторний замах на Гордона: затримано 4 групи ФСБ та їхнього координатора

СБУ викрила у Києві агентурно-бойову мережу ФСБ, яка готувала повторний замах на Дмитра Гордона.

Повторний замах на Гордона: що відомо

Служби безпеки України запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона.

Завдяки спецоперації у Києві одночасно затримано чотири агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього резидента, які готували замовне вбивство.

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За матеріалами правоохоронців, за виконання злочину російська спецслужба призначила винагороду в розмірі 400 тис. доларів США.

Як встановило розслідування, підготовку до замаху на відомого журналіста окупанти доручили досвідченому агенту.

Це 36-річний громадянин РФ з Північного Кавказу, якого ФСБ відправила в Україну ще до повномасштабного вторгнення як політичного вигнанця Росії.

Для більшої конспірації російська спецслужба сфабрикувала проти нього кримінальні справи та оголосила в розшук.

Після початку повномасштабної війни фігурант отримав завдання від куратора: створити у Києві агентурно-бойові групи із вихідців з Північного Кавказу.

Знайшовши однодумців, він придбав за кошти ФСБ декілька авто, замаскував їх під таксі і обладнав прихованими відеореєстраторами.

Агенти шпигували за Гордоном, щоб встановити його розпорядок дня, місця частого перебування та наявність охорони.

За задумом, після замаху з використанням вогнепальної зброї кілер мав швидко втекти з місця події, позбутися засобів злочину та “залягти на дно”. Для цього резидент підшукував мотоцикл.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху.

Також під час документування розвідактивності фігурантів було встановлено, як вони отримали додаткові завдання на коригування ворожого вогню та “замовлення” на іноземців, котрі воюють за Україну. Серед них був росіянин, що наразі захищає нашу державу у складі РДК.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ нейтралізувала ще одну агентурну мережу ФСБ, яка готувала теракти в Україні, зокрема вбивство Дмитра Гордона.

Джерело : СБУ

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