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Покушение на воина ВСУ в Харькове: задержаны двое завербованных безработных

СБУ теракт Харків
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали двух агентов российских спецслужб, которые 14 июня совершили теракт против военнослужащего ВСУ.

Готовили самодельную взрывчатку

Преступники заманили мужчину якобы на свидание в подъезд пятиэтажки, где дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство.

Взрывчатку с телефонным подрывником спрятали возле дома, а камеру наблюдения замаскировали под мусорный бак.

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Кураторы из РФ активировали самодельное устройство через видеотрансляцию, когда военный подошел к месту.

В результате теракта пострадавший получил множественные осколочные ранения, но его жизнь спасена – после лечения и стабилизации состояния он находится в безопасности.

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ

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