Кадровые изменения: Совет прокуроров утвердил трех заместителей Кравченко

Совет прокуроров Украины согласовал кандидатуры Максима Крыма, Марии Вдовиченко и Андрея Лещенко на должности новых заместителей генерального прокурора.

Новые заместители генерального прокурора

Приказы о назначении заместителей генпрокурора были подписаны 24 июня 2025 года. 25 июня они приступили к исполнению своих обязанностей.

Каждому из них поручено определенное направление работы, за которое они будут отвечать.

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На данный момент известно, что до этого Максим Крым возглавлял Киевскую областную прокуратуру, Мария Вдовиченко временно исполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры, Андрей Лещенко занимал должность главы Департамента по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора.

Назначение Максима Крыма, Марии Вдовиченко и Андрея Лещенко усиливает команду генерального прокурора в ключевых направлениях борьбы с правонарушениями, в частности в условиях войны, а также в организации работы региональной прокуратуры.

Источник : Офис генпрокурора

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