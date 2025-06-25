Кадрові зміни: Рада прокурорів затвердила трьох заступників Кравченка

Рада прокурорів України погодила кандидатури Максима Крима, Марії Вдовиченко та Андрія Лещенка на посади нових заступників генерального прокурора.

Нові заступники генерального прокурора

Накази про призначення заступників генпрокурора було підписано 24 червня 2025 року. 25 червня вони розпочали виконувати свої обов’язки.

Кожному з них доручено певний напрям роботи, за який вони відповідатимуть.

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Наразі відомо, що до цього Максим Крим очолював Київську обласну прокуратуру, Марія Вдовиченко тимчасово виконувала обов’язки керівника Київської міської прокуратури, Андрій Лещенко обіймав посаду голови Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

Призначення Максима Крима, Марії Вдовиченко та Андрія Лещенка посилює команду генерального прокурора у ключових напрямах боротьби з правопорушеннями, зокрема в умовах війни, а також в організації роботи регіональної прокуратури.

Джерело : Офіс генпрокурора

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